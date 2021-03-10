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Avusturya'da kullanımı durdurulan AstraZeneca aşılarının ölümcül yan etkiye yol açmadığı bildirildi

10.03.2021 22:24 | Son Güncelleme:
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Avusturya'da kullanımı durdurulan AstraZeneca aşılarının ölümcül yan etkiye yol açmadığı bildirildi

Avusturya'da, bir kişinin ölümüne yol açtığı gerekçesiyle kullanımı durdurulan AstraZeneca'nın Kovid-19 aşılarının bir partisinin, iddia edildiği gibi ciddi yan etkilere yol açtığına dair bir gösterge bulunmadığı belirtildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansından (EMA) yapılan açıklamada, AstraZeneca tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen aşıların "ABV5300" numaralı partisinin, kanda pıhtılaşmaya neden olarak bir kişinin ölümüne yol açtığı, bir kişide de akciğer embolisine sebep olduğu gerekçesiyle kullanımdan kaldırıldığı hatırlatıldı.

İYİLEŞME AŞAMASINDA

Akciğer embolisi görülen kişinin iyileşme aşamasında olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu aşıların yan etkileri arasında sıralanmayan bu durumlara aşılamanın neden olduğuna dair herhangi bir gösterge şu an için bulunmamaktadır." ifadesi yer aldı.

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3 MİLYON KİŞİDE 22 PIHTILAŞMA VAKASI

Avrupa ülkelerinde 9 Mart itibarıyla AstraZeneca aşısı olan 3 milyon kişide 22 pıhtılaşma vakasına rastlandığı bildirildi.

EMA açıklamasında, pıhtılaşma nedeniyle damar tıkanması vakalarının aşı olmuş kişilerde aşı olmamış kişilere göre daha fazla göründüğüne dair bilgi bulunmadığı vurgulandı.

AŞILAR İNCELENİYOR

Aşıların bahsi geçen partisinde kalite kusuru bulunmasının mümkün görülmediği, buna karşın bu partide yer alan aşıların incelendiği bilgisi paylaşıldı.

1 milyon dozdan oluşan ABV5300 numaralı parti 17 AB ülkesine gönderildi. Aşıların kullanımı Estonya, Litvanya, Letonya ve Lüksemburg'da da 9 Mart itibarıyla tedbir amaçlı durduruldu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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