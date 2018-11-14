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Avusturya'da Müslüman ve Türkleri aşağılayan karikatüre tepki yağıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2018 06:32 | Son Güncelleme

Avusturya’da koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (FPÖ) sosyal medya hesabı üzerinden Müslüman ve Türklere yönelik ırkçı paylaşımına başta Müslümanlar olmak üzere birçok sivil toplum örgütü, gazeteci ve aktivist tepki gösterdi.

Avusturya'da Müslüman ve Türkleri aşağılayan karikatüre tepki yağıyor!

Avusturya'da 2019'da yürürlüğe girecek yeni resimli sigorta kartlarına ilişkin bir video hazırlayan aşırı sağcı parti, yeni kartların fotoğraflı olması nedeniyle sağlık sisteminde yasa dışı bir işlemin yapılamayacağının anlatıldığı görselde Ali ve Mustafa isimleri kullandı. Videoda açık bir şekilde ülkedeki belirli bir azınlık grup hedef alınarak ırkçı saldırıda bulunuldu.

Sosyal medyada hızla yayılan videoya çok sayıda vatandaş tepki gösterirken birçoğu ise en yakın polis karakoluna giderek suç duyurusunda bulundu.

SEVİYESİZLİKTE ULAŞTIĞI EN SON NOKTA

Ana muhalefet Sosyal Demokrat Partiden (SPÖ), ırkçı içerikli videoya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, hükümetin sosyal medyada nefret söylemi başlıklı bir sempozyumu düzenlediği bir günde, hükümet ortağı aşırı sağcı partinin nefret söylemini yaygınlaştırdığına dikkati çekilerek, "Bu ırkçı video aşırı sağcı FPÖ'nün seviyesizlikte ulaştığı en son nokta. Bu olanları Başbakan Sebastian Kurz görüyor ve müsaade ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Diğer muhalefet partilerinin yanı sıra ülkenin tanınmış televizyon sunucularından Armin Wolf de videoya tepki göstererek paylaşımın yabancı karşıtı açık bir ırkçılık olduğunu ifade etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya karikatür Müslüman Türk

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