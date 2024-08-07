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Avusturya'da polisi alarma geçiren olay! Taylor Swift konserine terör saldırısı planlayan 2 kişi gözaltına alındı

07.08.2024 23:04
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Avusturya’da terör örgütü DEAŞ sempatizanı oldukları ve ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in konserine terör saldırısı planladıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Viyana'da hafta sonu 3 konser verecek olan Taylor Swift'in konser girişlerinde polis önlemleri arttırılacak. Her konseri yaklaşık 65 bin kişinin izlemesi bekleniyor.

Avusturya'da polisi alarma geçiren olay! Taylor Swift konserine terör saldırısı planlayan 2 kişi gözaltına alındı

Avusturya’da muhtemel bir terör saldırısı engellendi. Polis, terör örgütü DEAŞ sempatizanı oldukları ve ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in konserine terör saldırısı planladıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

"KONSERLERE ODAKLANDIĞINI TESPİT ETTİK"

Avusturya Kamu Güvenliği Genel Müdürü Franz Ruf düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ bağlantısı olan 19 yaşındaki bir şüphelinin erken saatlerde başkent Viyana’dan yaklaşık bir saat uzaklıktaki Aşağı Avusturya bölgesinde gözaltına alındığını söyledi. Ruf, "19 yaşındaki failin Viyana'daki Taylor Swift konserlerine odaklandığını tespit ettik" ifadelerini kullanarak, şüphelinin evinde kimyasal maddeler ele geçirildiğini söyledi.

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Şüpheliyle temas halinde olduğuna inanılan ikinci bir kişi de Viyana'da gözaltına alındı. İlk soruşturma bulgularına göre, her iki şüphelinin de internet üzerinden terör örgütü sempatizanı olduğu tespit edildi.

Öte yandan Kasım 2020'de bir DEAŞ sempatizanı tarafından Viyana'nın merkezinde silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 4 kişiyi hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya Taylor Swift
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