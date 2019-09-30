Avusturya’da seçim: Sebastian Kurz liderliğindeki Halk Partisi birinci

Sosyal Demokratlar'ın yüzde 21,5 ile ikinci parti olduğunu, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) yüzde 17, Yeşiller'in yüzde 12,4 ve liberal Neos'un da yüzde 7,4 oy aldığı açıklandı.

Eski koalisyon ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ise büyük bir oy kaybıyla yüzde 17,3'e geriledi.

Partisinin merkezinde zaferi kutlayan Kurz, tüm parti üyelerine ve seçmenlere teşekkür etti.

Avusturya, Mayıs ayında Kurz başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin dağılmasına neden olan sarsan gizli çekim skandalının ardından yeni hükümeti belirlemek için dün tekrar sandık başına gitti.

Fakat FPÖ lideri Norbert Hofer, aldıkları oyun hükümette yer almayacakları anlamına geldiğini söyledi ve "Bu da muhalefet olmaya hazırlanıyoruz anlamına geliyor" dedi.

Bir diğer seçenek ise Yeşiller ve Neos ile üçlü bir koalisyon yapmak.

Zorlu geçmesi beklenen koalisyon görüşmelerinin haftalarca sürme ihtimali var.

Oylar sayılırken bir açıklama yapan Yeşiller lideri Werner Kogler, partisinin koalisyon görüşmelerine girmesi için bir önceki hükümetin sağcı politikalarından "radikal bir kopuş" olması gerektiğini söyledi.

HÜKÜMETİ DEVİREN SKANDAL: IBIZAGATE

Avusturya'da Mayıs ayında o dönem hükümet ortağı ve Başbakan Yardımcısı FPÖ lideri Heinz-Christian Strache'nin, bir önceki seçimlerden önce destek karşılığında kamu ihaleleri vaat ettiği gizli kamera görüntülerinin ortaya çıkmıştı.

Kurz da bu videonun ortaya çıkmasının ardından videonun çekildiği dönemde FPÖ'nün lideri olan İçişleri Bakanı Herbert Kickl'ın görevine son vermiş ve koalisyonu sonlandırmıştı. "Ibizagate" adı verilen skandalın ardından yapılan güven oylamasını ise kaybetmişti.

Böylece 32 yaşında ülke tarihinin, en genç devlet adamı olan ve Avrupa merkez sağının yükselen yıldızı olarak görülen Kurz, 525 gün ile Avusturya'nın en kısa süre görevde kalan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez güven oylaması kaybeden başbakanı olmuştu.

