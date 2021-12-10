HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avusturya'da zorunlu aşı kararı! Cezası 3600 euro

Avusturya'da zorunlu aşı kararı! Cezası 3600 euro

10.12.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs önlemlerini sıkılaştırmaya başlayan Avusturya, zorunlu aşı uygulamasına geçmeye hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Wolfgang Mueckstein, "Aşılanmamış insanları cezalandırmak istemiyoruz" derken aşı olmayı erteleyen kişilerin her 3 ayda bir 3 bin 600 euro para cezası ödeyeceği aktarıldı.

Avusturya'da zorunlu aşı kararı! Cezası 3600 euro

Avusturya’da hükümet, koronavirüs önlemlerini sıklaştırmaya başlıyor. Koronavirüs aşılarını zorunlu hale getirmeye yönelik planlar yapan hükümet, 14 yaş ve üzeri kişilerin aşı olmayı erteledikleri her 3 ayda 3 bin 600 Euro para cezası ödemelerini içeren yeni düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

"ONLARI KAZANMAK VE AŞI OLMALARI İÇİN İKNA ETMEK İSTİYORUZ"

Sağlık Bakanı Wolfgang Mueckstein ile bir konferansa katılan ve açıklamalarda bulunan Anayasa Bakanı Karoline Edtstadler, “Aşılanmamış insanları cezalandırmak istemiyoruz. Onları kazanmak ve aşı olmaları için ikna etmek istiyoruz” dedi.

Avusturya aşı zorunluluğu için ilk adımı attıAvusturya aşı zorunluluğu için ilk adımı attı

Üç aylık aşı sürelerinin dolmasının gözlemlenmesi için hükümet tarafından merkezi bir aşı kaydının oluşturulacağını açıklayan Mueckstein, “Eğer durum böyle değilse, işlemler başlatılacak ve devam etmesi durumunda 3 bin 600 Euro ceza verilecek. Alternatif olarak, yetkililer son aşı tarihinden hemen sonraki daha kısa işlemlerde de para cezası uygulama seçeneğine sahipler. Burada para cezası miktarı 600 Euro“ ifadelerini kullanarak, bu cezaların ödenmemesi durumunda ise düzenli işlemlerin devreye gireceğini söyledi.

ŞUBAT 2022'DE BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Hükümet, 3 hafta önce rekor sayılara ulaşılan Covid-19 salgınında, 4. ulusal sokağa çıkma yasağını ilan etmiş ve Avrupa Birliği ülkeleri içinde aşıyı zorunlu hale getiren ilk ülke olunacağını da duyurmuştu. Aşı zorunluluğu kararının, meclis tarafından onaylanmasının ardından Şubat 2022 ve Ocak 2024 tarihleri arasında uygulanması bekleniyor. İki muhalefet partisinin de desteklediği yeni düzenlemenin meclisten kolayca geçebileceği düşünülüyor.

Acil durumlarda dışarı çıkmalarına izin var! Avusturya'da tam kapanma başladıAcil durumlarda dışarı çıkmalarına izin var! Avusturya'da tam kapanma başladı

Hamile kadınlar ve sağlık durumu nedeniyle aşı olmaması gereken kişiler, aşı zorunluluğundan muaf tutulacak.
Avusturya’da nüfusun yaklaşık yüzde 68’inin Covid-19’a karşı aşılandığı biliniyor.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minibüs şoförünün futbol sevdası pes dedirtti! Yolcuların canını böyle tehlikeye attıMinibüs şoförünün futbol sevdası pes dedirtti! Yolcuların canını böyle tehlikeye attı
PARTNERKöprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!Köprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!
Dehşete düşüren olay! 5'i çocuk 11 kişiyi yaktılarDehşete düşüren olay! 5'i çocuk 11 kişiyi yaktılar
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Avusturya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

İşte TCMB'nın yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

İşte TCMB'nın yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısından şok sözler

Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısından şok sözler

Erdoğan duyurdu: Yeni düzenleme geliyor! Cezası artacak

Erdoğan duyurdu: Yeni düzenleme geliyor! Cezası artacak

Ormanlık alanda yarı çıplak halde yakalanan adamın ifadesi 'pes' dedirtti

Ormanlık alanda yarı çıplak halde yakalanan adamın ifadesi 'pes' dedirtti

İmamoğlu'ndan Soylu'nun iddialarına sert yanıt

İmamoğlu'ndan Soylu'nun iddialarına sert yanıt

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.