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Avusturya‘dan düzensiz göçmen akınına karşı önlem

25.07.2021 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya’da hükümet, düzensiz göçle mücadele kapsamında Macaristan, Slovakya ve Slovenya sınırlarına 400 asker daha gönderileceğini duyurdu.

Avusturya‘dan düzensiz göçmen akınına karşı önlem

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer ve Savunma Bakanı Klaudia Tanner, düzenledikleri ortak basın toplantısında göç ve sınır güvenliğine dair açıklamalarda bulundu.

ASKER SAYISI BİN 400'E ÇIKARILIYOR

Avrupa Birliği'nin (AB) göç düzenlemelerini eleştirerek konuşmasına başlayan Nehammer, söz konusu düzenlemelerin düzensiz göçmenlere karşı etkisiz olduğunu öne sürdü. Özellikle Avusturya-Macaristan sınırında düzensiz göçlerin arttığını belirten Nehammer, doğu sınırlarında görevlendirilen asker sayısının binden bin 400’e çıkartılacağını söyledi.

Savunma Bakanı Klaudia Tanner ise Macaristan sınırında bu yıl 200 insan kaçakçısı yakalandığını ve başta bu bölge olmak üzere Slovakya ve Slovenya sınırlarındaki asker sayısının gerekirse 2 bine kadar çıkartılabileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Avusturya
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