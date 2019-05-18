Avusturya erken seçime gidiyor

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkede yaşanan kaset skandalı sonrası erken seçimlere gidileceğini açıkladı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkede yaşanan kaset skandalı sonrası aşırı sağ kanattan Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache’nin istifa etmesi sonrası erken seçimlere gidileceğini açıkladı. Seçimlerin en kısa zamanda yapılacağını açıklayan Başbakan Kurz, yeni seçimlere gitmenin tek nedeninin Başbakan Yardımcısı Strache’nin skandal kasetinin olmadığını söyledi.

Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache’in gizli çekilen video görüntülerine göre, Strache’nin yatırımcı olduğunu iddia eden Rus bir kadına, parlamento seçimlerinde kendilerine maddi destek sağlamaları karşılığında kamu ihalelerinde kolaylık sağlama vaadinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Skandal kasetin ortaya çıkmasıyla birlikte Avusturyalılar sokaklara dökülerek iki gündür olayı protesto etmeye başladı. Viyana’da, başbakanlık binası önünde erken seçim talebiyle bir protesto gösterisi düzenlendi. Gösterilere beş binin üzerinde protestocu katıldı. Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) olayın, Avusturya yakın tarihinin en büyük skandalı olduğu açıklamasını yaptı.

