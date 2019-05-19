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Avusturya erken seçime gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 14:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen: - "Erken seçimlerin eylül ayında, mümkünse eylülün başında yapılması çağrısında bulunuyorum"

VİYANA (AA) - Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, erken seçim kararı alınan ülkede siyaset kurumlarına güvenin en hızlı şekilde yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirterek, "Erken seçimlerin eylül ayında, mümkünse eylül ayının başında yapılması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, Başbakan Sebastian Kurz'u kabulünün ardından yapığı yazılı açıklamada, anayasanın kendisine verdiği yetkiler doğrultusunda, erken seçimlerin zaman kaybetmeksizin yapılması için çalışmalara başladığını aktardı.

Van der Bellen, ülkede siyaset kurumuna güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu yeni başlangıç anayasanın belirttiği doğrultuda en hızlı bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle erken seçimlerin eylül ayında, mümkünse eylülün başında yapılması çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erken seçim sürecine ilişkin ilerleyen günlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) genel başkan adayı ve Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer’le görüşeceğini ifade eden Van der Bellen, aynı şekilde muhalefet liderleriyle de bir araya geleceğini aktardı.

Avusturya'da cuma günü ortaya çıkan eski Başbakan Yardımcısı ve FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache'ye ait skandal görüntülerin ardından, Strache bütün görevlerinden istifa ettiğini açıklamış, bunun üzerine Başbakan Sebastian Kurz da aşırı sağcı parti ile kurulan koalisyon hükümetinin sona erdiğini ve erken seçime gidileceğini duyurmuştu.

Görüntülerde, aşırı sağcı Strache’nin zengin bir Rus ile partilerine "ihale verme" karşılığı yardım yapılması konusunda görüştüğü ortaya çıkmıştı.

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Alexander Van der Bellen Avusturya erken seçime gidiyor Sebastian Kurz

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