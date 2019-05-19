Avusturya erken seçime hazırlanıyor

Kurz seçim sürecini görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Van der Bellen tarafından kabul edilecek.Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, dün aldığı koalisyon hükümetini devam ettirmeme ve erken seçim kararlarını görüşmek üzere bugün Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen tarafından kabul edilecek. Görüşmede başlıca gündem maddesinin seçimlerin yol haritası olacağı belirtiliyor.

Başbakan Kurz, koalisyon ortağı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache’nin adının karıştığı video skandalının ardından dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Artık yeter!" diyerek aşırı sağcılar kurduğu koalisyon hükümetini bitirme kararını kamuoyuna duyurmuştu.

Kurz: FPO ülkemizin itibarını zedeliyor

FPÖ'lü siyasilerle yaptığı görüşmelerde, partinin kendi içinde temel bir değişime istekli olduğu yönünde bir izlenim edinmediğini belirten Kurz, bu partinin hükümetin hedeflediği reform projelerine zarar verdiğini ve ülkenin imajını da zedelediğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Van der Bellen de, yine dün akşam başkent Viyana’da yaptığı açıklamada, "Şimdi ülkede güvenin yeniden sağlanması için ne yapılması gerekiyorsa o yapılacak" ifadesini kullanmış, bu güvenin de ancak yeni bir seçimle sağlanabileceğini dile getirmişti. Van der Bellen ayrıca videodaki görüntülerin rahatsız edici olduğunu belirterek, "Avusturya böyle bir yer değil" demişti.