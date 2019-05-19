HABER

Avusturya erken seçime hazırlanıyor

19.05.2019 12:19 | Son Güncelleme

Başbakan Sebastian Kurz’un koalisyon hükümetini sürdürmeme kararını açıklamasının ardından Avusturya erken seçim sürecine girdi.

Avusturya erken seçime hazırlanıyor

Kurz seçim sürecini görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Van der Bellen tarafından kabul edilecek.Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, dün aldığı koalisyon hükümetini devam ettirmeme ve erken seçim kararlarını görüşmek üzere bugün Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen tarafından kabul edilecek. Görüşmede başlıca gündem maddesinin seçimlerin yol haritası olacağı belirtiliyor.

Başbakan Kurz, koalisyon ortağı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache’nin adının karıştığı video skandalının ardından dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Artık yeter!" diyerek aşırı sağcılar kurduğu koalisyon hükümetini bitirme kararını kamuoyuna duyurmuştu.

Kurz: FPO ülkemizin itibarını zedeliyor

FPÖ'lü siyasilerle yaptığı görüşmelerde, partinin kendi içinde temel bir değişime istekli olduğu yönünde bir izlenim edinmediğini belirten Kurz, bu partinin hükümetin hedeflediği reform projelerine zarar verdiğini ve ülkenin imajını da zedelediğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Van der Bellen de, yine dün akşam başkent Viyana’da yaptığı açıklamada, "Şimdi ülkede güvenin yeniden sağlanması için ne yapılması gerekiyorsa o yapılacak" ifadesini kullanmış, bu güvenin de ancak yeni bir seçimle sağlanabileceğini dile getirmişti. Van der Bellen ayrıca videodaki görüntülerin rahatsız edici olduğunu belirterek, "Avusturya böyle bir yer değil" demişti.

Siyasi depreme neden olan video

Avusturya’da siyasi gündemi alt üst eden gelişmeler geçtiğimiz Cuma günü yayınlanan bir video ile başladı. Söz konusu videoda Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, kendini Rus milyarderi birinin yeğeni olarak tanıtan bir kadına, partisi FPÖ’ye yapılacak bağışlar karşılığında, ülkedeki kamu ihalelerinden pay vermeyi taahhüt ediyor. Strache bu görüntülerde ayrıca, Avusturya Sayıştayı’nın fark etmemesi için partisine yapılacak bağışların dolaylı yoldan, bazı dernekler üzerinden nasıl yapılabileceğini anlatıyor.

Avrupa'dan Kurz'a destek

Strache’nin dün tüm görevlerinden istifa etmesi ve Başbakan Sebastian Kurz'un partisi ÖVP (Avusturya Halk Partisi) ile FPÖ arasındaki koalisyonu sonlandırması Avrupa’da büyük oranda memnuniyetle karşılandı. Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Avrupa Halk Partisi (EVP) grubunun AP seçimlerindeki baş adayı olan Manfred Weber, Kurz’u aldığı karardan dolayı tebrik etti. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapan Weber, Kurz’un omurgalı bir siyasetçi olduğunu gösterdiğini belirterek aşırı sağcı ve sağ popülist siyasetçilerin ise vatanlarını sevmeyen milliyetçiler olduklarını ve hem ülkelerini hem de değerlerini kolayca satabildiklerini ifade etti.

Aşırı sağcılardan temkinli açıklamalar

Avrupalı sağ popülist partilerin temsilcileri ist olayla ilgili yorumlarında genel itibariyle çekimser kalıyor. Almanya için Alternatif‘in (AfD) Genel Başkanı Jörg Meuthen, bunun kişisel bir olay olduğunu ve yaşananları FPÖ’nün tamamını sırtından vurmak için bir fırsat olarak görmeyeceğini dile getirdi. Aşırı sağcı Fransız lider Marine Le Pen ise, konunun Avusturya’nın iç meselesi olduğunu belirterek ayrıntılı bir yorumda bulunmadı.

dpa/ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubuAlmanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu
Kıyıdan 400 metre uzağa düştü! Herkes seferber oldu ama...Kıyıdan 400 metre uzağa düştü! Herkes seferber oldu ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da Türk kökenli parti lideri Haluk Yıldız'a tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Kıyıdan 400 metre uzağa düştü! Herkes seferber oldu ama...

Kıyıdan 400 metre uzağa düştü! Herkes seferber oldu ama...

ABD önce vurdu, ardından özür diledi!

ABD önce vurdu, ardından özür diledi!

Avusturya'da erken seçime gidilecek

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.