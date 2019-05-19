Avusturya erken seçime hazırlanıyor

Kurz seçim sürecini görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Van der Bellen tarafından kabul edilecek.Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, dün aldığı koalisyon hükümetini devam ettirmeme ve erken seçim kararlarını görüşmek üzere bugün Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen tarafından kabul edilecek. Görüşmede başlıca gündem maddesinin seçimlerin yol haritası olacağı belirtiliyor.
Başbakan Kurz, koalisyon ortağı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache’nin adının karıştığı video skandalının ardından dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Artık yeter!" diyerek aşırı sağcılar kurduğu koalisyon hükümetini bitirme kararını kamuoyuna duyurmuştu.
Kurz: FPO ülkemizin itibarını zedeliyor
FPÖ'lü siyasilerle yaptığı görüşmelerde, partinin kendi içinde temel bir değişime istekli olduğu yönünde bir izlenim edinmediğini belirten Kurz, bu partinin hükümetin hedeflediği reform projelerine zarar verdiğini ve ülkenin imajını da zedelediğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Van der Bellen de, yine dün akşam başkent Viyana’da yaptığı açıklamada, "Şimdi ülkede güvenin yeniden sağlanması için ne yapılması gerekiyorsa o yapılacak" ifadesini kullanmış, bu güvenin de ancak yeni bir seçimle sağlanabileceğini dile getirmişti. Van der Bellen ayrıca videodaki görüntülerin rahatsız edici olduğunu belirterek, "Avusturya böyle bir yer değil" demişti.
Siyasi depreme neden olan video
Avusturya’da siyasi gündemi alt üst eden gelişmeler geçtiğimiz Cuma günü yayınlanan bir video ile başladı. Söz konusu videoda Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, kendini Rus milyarderi birinin yeğeni olarak tanıtan bir kadına, partisi FPÖ’ye yapılacak bağışlar karşılığında, ülkedeki kamu ihalelerinden pay vermeyi taahhüt ediyor. Strache bu görüntülerde ayrıca, Avusturya Sayıştayı’nın fark etmemesi için partisine yapılacak bağışların dolaylı yoldan, bazı dernekler üzerinden nasıl yapılabileceğini anlatıyor.
Avrupa'dan Kurz'a destek
Strache’nin dün tüm görevlerinden istifa etmesi ve Başbakan Sebastian Kurz'un partisi ÖVP (Avusturya Halk Partisi) ile FPÖ arasındaki koalisyonu sonlandırması Avrupa’da büyük oranda memnuniyetle karşılandı. Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Avrupa Halk Partisi (EVP) grubunun AP seçimlerindeki baş adayı olan Manfred Weber, Kurz’u aldığı karardan dolayı tebrik etti. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapan Weber, Kurz’un omurgalı bir siyasetçi olduğunu gösterdiğini belirterek aşırı sağcı ve sağ popülist siyasetçilerin ise vatanlarını sevmeyen milliyetçiler olduklarını ve hem ülkelerini hem de değerlerini kolayca satabildiklerini ifade etti.
Aşırı sağcılardan temkinli açıklamalar
Avrupalı sağ popülist partilerin temsilcileri ist olayla ilgili yorumlarında genel itibariyle çekimser kalıyor. Almanya için Alternatif‘in (AfD) Genel Başkanı Jörg Meuthen, bunun kişisel bir olay olduğunu ve yaşananları FPÖ’nün tamamını sırtından vurmak için bir fırsat olarak görmeyeceğini dile getirdi. Aşırı sağcı Fransız lider Marine Le Pen ise, konunun Avusturya’nın iç meselesi olduğunu belirterek ayrıntılı bir yorumda bulunmadı.
dpa/ET,JD
© Deutsche Welle Türkçe
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