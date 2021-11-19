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Avusturya hükümeti yine kapanma kararı aldı

19.11.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya hükümeti vaka sayılarındaki artış nedeniyle önlemleri artırarak, ülkede dördüncü kez kapanma kararı aldı.

Avusturya hükümeti yine kapanma kararı aldı

Başbakan Schallenberg, gelecek yıl Şubat ayından itibaren aşı zorunluluğu getirileceğini de açıkladı.Avusturya hükümeti koronavirüs vakalarındaki artışın durdurulamaması nedeniyle yeniden kapanma ve Şubat ayından itibaren aşı zorunluluğu getirilmesi kararı aldı.

Eyalet yönetimleri ile yaptığı toplantının ardından Tirol'deki Achensee'de söz konusu kararı açıklayan Başbakan Alexander Schallenberg, Pazartesi günü başlayacak kapanmanın aşı olanları da kapsayacağını söyledi. Kamusal hayattaki kısıtlamaların 20 gün geçerli olacağını belirten Schallenberg, 10 gün sonra kapanmanın etkilerinin değerlendirilerek, izlenecek tutumun belirleneceğini kaydetti. 13 Aralık'tan itibaren aşı olanlar ve Covid-19 geçirmiş olanlar için kapanmanın sona ereceğini belirten Schallenberg, bu tarihten itibaren "2G" kuralının geçerli olacağını söyledi. "2G" kuralına göre, konser, tiyatro gibi etkinlikler ile kafe ve restoranlara sadece aşı olanlar ve hastalığı geçirenler kabul ediliyor.

Kapanmanın "ağır bir adım" olduğunu belirten Avusturya Başbakanı, "bu çok acı veriyor" ifadesini de kullandı. Avusturya'da pandeminin başından bu yana ilan edilen dördüncü kapanma kapsamında, restoran ve kafe gibi yeme-içme yerleri ile temel ihtiyaç ürünleri satmayan mağaza ve dükkanlar kapatılacak, kültürel etkinlikler yapılmayacak. İnsanlar sadece çok gerekli durumlarda evlerinden dışarı çıkabilecek, okullar ve kreşler ise kapatılmayacak.

Aşı zorunluluğu getirilecek

Aşı kampanyalarına ve ikna çabalarına rağmen aşı olanların sayısının yeterli düzeye ulaşmadığını belirten Schallanberg, bu nedenle 1 Şubat 2022'den itibaren aşı zorunluluğu getirileceğini de açıkladı. Schallenberg, "Virüs dalgalarından ve kapanmaların yarattığı kısır döngüden çıkmanın tek yolunun aşı oranını kalıcı bir şekilde artırmak" olduğunu vurguladı. Schallenberg, beşinci dalgayı ve bu tartışmaları yeniden yaşamak istemediklerini de sözlerine ekledi.

Alınan önlemler yeterli gelmedi

Avusturya hükümeti Pazartesi günü aşı olmayanlar için kapanma kararı alırken, bundan bir hafta önce de kamusal hayatın birçok alanında "2G" kuralı getirmişti. Ancak alınan önlemlere rağmen vaka sayısındaki artış durdurulamadı.

İnsidans olarak tanımlanan 100 bin nüfusta son bir haftadaki vaka sayısı Avusturya'da binin üzerinde bulunuyor. Yaklaşık bir haftadır her gün 10 binin üzerinde kaydedilen yeni vaka sayısı nedeniyle de hastanelerin kapasitelerinin sınırlarına dayandığı bildiriliyor.

AFP, Reuters, dpa/JD, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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