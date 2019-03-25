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Avusturya ile kültür istişareleri 27 Mart’ta gerçekleştirilecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 22:19 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Avusturya arasındaki kültür istişarelerinin 27 Mart’ta Viyana’da gerçekleştirileceğini açıkladı.Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Avusturya arasındaki kültür istişarelerine ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Avusturya arasındaki kültür istişarelerinin 27 Mart’ta Viyana’da gerçekleştirileceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Avusturya arasındaki kültür istişarelerine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Ülkemiz ile Avusturya arasındaki kültür istişareleri 27 Mart 2019 tarihinde Viyana’da Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Dr. Johannes Peterlik tarafından gerçekleştirilecektir. Sayın Bakan Yardımcımız bu vesileyle Mogersdorf Belediye Başkanı Josef Korpitsch’le birlikte 1664 yılında cereyan eden Raab Suyu savaşında şehit düşen askerlerimizin anısına Mogersdorf kasabasında anılan savaşın 350. yıl dönümü münasebetiyle inşa edilen şehitler anıtını ziyaret edecek, Viyana’da Türk sivil toplum ve iş dünyasından temsilcilerle bir araya gelecektir”
denildi.

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