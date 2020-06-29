İki ülkede karşılıklı olarak büyükelçiler dışişlerine çağrıldı.Viyana'da Türk milliyetçi gruplarla Kürt ve solcu gruplar arasında çıkan kavga Avusturya ile Türkiye arasında diplomatik kriz yarattı. İki ülkede karşılıklı olarak büyükelçiler dışişleri bakanlıklarına çağrıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da geçen hafta Kürtlerin ve sol görüşlü grupların düzenlediği bir gösteriye milliyetçi Türk gruplar tarafından saldırıda bulunulmuştu. Polis iki taraf arasında kalırken gruplar arasında karşılıklı olarak taş, maytap ve cam şişe atıldı. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer olaylarda 7 polisin yaralandığını ve 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Nehammer Türkiye'deki çatışmaların Avusturya'ya taşınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Ayrıca Avusturya Dışişleri Bakanlığı olaylar sonrasında Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını teyit etti.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da dün Twitter hesabı üzerinden "Avusturya'da özellikle de Viyana'da sokaklarda şiddet gösterileri istemiyoruz ve çatışmaların Türkiye'den Avusturya'ya taşınmasına izin vermeyeceğiz" demişti.