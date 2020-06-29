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Avusturya ile Türkiye arasında diplomatik kriz

29.06.2020 16:12 | Son Güncelleme

Viyana’da Türk milliyetçi gruplarla Kürt ve solcu gruplar arasında çıkan kavga Avusturya ile Türkiye arasında diplomatik kriz yarattı.

Avusturya ile Türkiye arasında diplomatik kriz

İki ülkede karşılıklı olarak büyükelçiler dışişlerine çağrıldı.Viyana'da Türk milliyetçi gruplarla Kürt ve solcu gruplar arasında çıkan kavga Avusturya ile Türkiye arasında diplomatik kriz yarattı. İki ülkede karşılıklı olarak büyükelçiler dışişleri bakanlıklarına çağrıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da geçen hafta Kürtlerin ve sol görüşlü grupların düzenlediği bir gösteriye milliyetçi Türk gruplar tarafından saldırıda bulunulmuştu. Polis iki taraf arasında kalırken gruplar arasında karşılıklı olarak taş, maytap ve cam şişe atıldı. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer olaylarda 7 polisin yaralandığını ve 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Nehammer Türkiye'deki çatışmaların Avusturya'ya taşınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Ayrıca Avusturya Dışişleri Bakanlığı olaylar sonrasında Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını teyit etti.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da dün Twitter hesabı üzerinden "Avusturya'da özellikle de Viyana'da sokaklarda şiddet gösterileri istemiyoruz ve çatışmaların Türkiye'den Avusturya'ya taşınmasına izin vermeyeceğiz" demişti.

Türk Dışişleri'nden açıklama

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer de bugün Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada büyükelçinin "Avusturya güvenlik güçlerinin Türk gençlere şiddet uygulamasından duyulan endişeyi bildirmek üzere" çağrılacağı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca "Viyana'da terör örgütü PKK ve yandaşları tarafından birkaç gündür üst üste gösteriler düzenlenmesi, terörle mücadelede gösterilen samimiyetsizliğin yeni bir tezahürü olmuştur" denildi.

"Sözkonusu gösteriler aracılığıyla terör örgütü PKK propagandasına müsaade edilmesi, terör örgütünün sembollerinin kullanılmasına göz yumulması ve ülkemizin hedef alınması asla kabul edilemez" denilen açıklamada "Gösteriler sırasında ayrıca, Avusturya emniyet güçlerince Türk kökenli gençlerin yaralanmasına, Türk toplumuna ait bazı işyerlerinin zarar görmesine sebep olan sert müdahaleyi kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında "Avusturya makamlarını, AB tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK terör örgütüyle layıkıyla mücadele etmeye ve konuyu popülist siyaset için malzeme yapmamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DW,dpa/EC,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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