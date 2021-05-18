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Avusturya ile Türkiye arasında İsrail krizi büyüyor

18.05.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avusturya'da başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekilmesini eleştirmesi üzerine başlayan gerginlik büyüyor.

Avusturya ile Türkiye arasında İsrail krizi büyüyor

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun Avusturya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamalar üzerine Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun Avusturya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg konuyla ilgili açıklamasında "Türk Cumhurbaşkanı’nın suçlamaları kendisinden kaynaklanıyor. Ortadoğu sorunu öfkeyle çözülmez" dedi.

Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nda Avusturya hükümetinin İsrail’e destek vermesini eleştirmişti. "Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum, böyle bir resmi makama bir terör devletinin bayrağını çekmek terörle izdüşümü bir hayat yaşamak demektir" diyen Erdoğan, "Avusturya devleti herhalde soykırıma tabi tuttukları Yahudilerin faturasını Müslümanlara ödetmeye çalışıyor. Aynı şekilde İsrail'in Kudüs'te ve Gazze'de yaptıklarına destek veren diğer ülkeler de çocuk katillerinin günahlarına ortak olmak suretiyle tarihe ve insanlığa karşı işledikleri bu suçun karasıyla anılacaklardır" ifadelerini kullanmıştı.

Avusturya’da Başbakan Sebastian Kurz ve Dışişleri Bakanı Schallenberg cuma günü Gazze'den İsrail topraklarına yönelik roket saldırılarını kınamıştı. Bunun bir işareti olarak da Viyana’da Avusturya başbakanlık ve dışişleri bakanlığı binalarına İsrail bayrağı çekilmişti.

Avusturya İçişleri Bakanı: Erdoğan ateşe körükle gidiyor

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer Türkiye'nin Ortadoğu’da oynamak istediği rolü "utanç verici" olarak tanımlamış ve bu rolün "gerilimi düşürmeye değil tırmandırmaya" hizmet ettiğini söylemişti. Nehammer Erdoğan’ın "ateşe körükle gittiğini" ifade etmişti. Nehammer’in bu beyanlarına Ankara, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç tarafından bir açıklamayla tepki göstermişti. Açıklamada "Avusturya İçişleri Bakanının, İsrail’in Filistinlileri hedef alan vahşi saldırılarına karşı Viyana’da gerçekleştirilen protesto gösterileri bağlamında bugün (17 Mayıs) ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı gerçeklikten kopuk beyanları külliyen reddediyor ve kınıyoruz" denilmişti. Ayrıca "Avusturya makamlarını tamamen iç politika kaygılarıyla yapılan ve Türkiye-Avusturya ilişkilerine zarar veren Türkiye aleyhtarı bu tür açıklamalara son vermeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

DW / EC,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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