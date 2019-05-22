Avusturya İslam Cemaati iftar programı düzenledi

VİYANA (AA) - Avusturya İslam Cemaati (AİC) Başkanı Ümit Vural, geçen çarşamba günü mecliste kabul edilen başörtüsü yasağına tepki göstererek, “Başörtüsü yasağına karşıyız. Başörtüsü dinimizin bir parçası. Müslüman kız çocukları üzerinden siyaset yapılması hiçbir şekilde uyum sürecine hizmet etmeyeceği gibi yapıcı bir tutum olarak da değerlendirilemez.” dedi.

AİC, Avusturya’nın başkenti Viyana’da, ülkedeki diğer dini cemaatlerin temsilcilerinin de katıldığı iftar programı düzenledi.

AİC Başkanı Vural, yaptığı konuşmada, Ramazan süresince birçok cami ve dernekte düzenlenen programlara katılarak Müslüman toplumun sorunlarını dinleme imkanı bulduğunu, Müslümanların yaşam alanlarını ve haklarını kısıtlayıcı yasaların yürürlüğe girmesinden duydukları memnuniyetsizliği dile getirdiklerini anlattı.

Vural, ülkedeki Müslümanların kendilerini ikinci, üçüncü sınıf vatandaş gibi hissettiklerinin altını çizerek, Müslüman toplumunun meydana getirdiği onlarca olumlu eylemin, bazı çevrelerin kin ve nefret söylemi nedeniyle görünmek istenmediğine dikkati çekti.