Avusturya koronavirüs önlemlerini gevşetmeye hazırlanıyor

14 Nisan’dan itibaren küçük dükkânların sıkı önlemler alınarak açılması planlanıyor.Avusturya yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için aldığı sıkı önlemleri kademeli olarak gevşeteceğini duyurdu. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Paskalya Bayramı tatilinin bitiminde, 14 Nisan’dan itibaren inşaat ve bahçe malzemeleri gibi ürünler satan bazı küçük dükkânların açılacağını bildirdi. Kurz, 1 Mayıs itibariyla de tüm dükkân ve alışveriş mağazalarının, kuaförlerin yeniden hizmet vermeye başlayacağını belirtti. Okul, restoran ve otellerin ise en erken Mayıs ortasında açılması planlanıyor. Etkinliklere getirilen yasak ise Haziran sonuna kadar sürecek.

Ülkede sokağa çıkma konusunda getirilen kısıtlamalar bu ayın sonuna kadar uzatıldı. Başbakan Kurz, kısıtlamalar içeren önlemlerin hızlıca devreye sokulması sayesinde krizden çıkışın da yine çabuk gerçekleşebileceğini söyledi.

Ailelerin bir araya geldiği Paskalya Bayramı’nın da bu yıl yalnızca aynı evde yaşayanlar arasında kutlanmasını isteyen Kurz, tatil boyunca sosyal mesafenin korunması ve insanların buluşmaması gerektiğini vurguladı.