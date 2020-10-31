Avusturya medyası: Göçmen gençler kilise bastı

Başbakan Kurz, "Siyasi İslam'a karşı yürütülen mücadelenin kararlı bir biçimde" süreceği mesajını verdi.Avusturya'nın başkenti Viyana'da Perşembe akşamı bir grup gencin bir kiliseye girerek, kilisenin sıralarını tekmelediklerine ilişkin haberlerin yankıları sürüyor. Medyada konuyla ilgili haberlerin ardından açıklama yapan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkedeki bütün Hristiyanların özgür ve güven içinde inancını yaşayabilmesi gerektiğini vurguladı. Twitter’den yaptığı açıklamada Kurz, "Siyasi İslama karşı yürürtülen mücadele kararlı biçimde devam edecek ve bu noktada gereksiz müsamaha gösterilmeyecek" diye yazdı. Avusturya’nın başkenti Viyana’nın Favoriten bölgesi, bir süredir Türkiye kökenli sağcı ve milliyetçi grupların gösterileri nedeniyle gündeme geliyor. ORF televizyonunun Avusturya İçişleri Bakanlığından aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, Perşembe günü yine Favoriten bölgesinde 30 ile 50 kadar göstericinin önce Reumann Meydanı’nda toplandığı, oradan Viktor Adler Meydanı’na gittikleri ve bu arada İslamcı sloganlar atıp, havai fişekler ateşledikleri belirtildi. Haberde, polisin kimlik tespiti yaptıktan sonra söz konusu grubu dağıttığı kaydedildi. Haklarında çok sayıda suç duyurusu da yapılan gençlerin düzenlediği gösteride yaralanan olmadığı bildirildi.

Kurier gazetesinin haberinde ise Favoriten’deki söz konusu gösterilerin iki saat sonrasında yaklaşık 50 kişinin bölgedeki Anton Kilisesi'ne zorla girdiği, dua edilen ve günah çıkarılan sıraları tekmeledikleri iddia edildi. Haberde, kilisedeki din görevlisinin polisi aradığı ancak polisin olay yerine ulaşmasından kısa süre önce gençlerin kiliseyi terk ettiği aktarıldı. Saldırgan gençlerin Türkiye kökenli olduğu iddiası Medyaya yansıyan haberlerde, söz konusu kiliseye saldıran kişilerin Türkiye kökenli gençler olduğu iddia edildi. DW Türkçe'nin konuyla ilgili bilgi almak için aradığı Viyana Eyalet Polisi, Reumann Meydanı ve Viktor Adler Meydanı’ndaki gösterilere katılanların Suriye ve Afgan kökenli olduğunu açıkladı. Anton Kilise’sine giren kişilerin kimliğinin ise bilinmediğini kaydetti. ORF'nin haberine göre, Avusturya İçişleri Bakanlığı, gösteri sırasında atılan sloganlar göz önünde bulundurulduğunda, meydana gelen olaylar ile Muhammed Peygamber karikatürleri arasında bir bağlantı olabileceğini tahmin ediyor.