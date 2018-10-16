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Avusturya Milli Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 22:55 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı: - "Halihazırda aynı Avrupa ailesindeyiz. Hem Türkiye hem de Avrupa hazır olduğunda aynı takımda da yer almalıyız. Bundan sonra açık fikirliliğin, tarafsızlığın ve içtenliğin her alanda müzakerelerimizin temeli olduğuna inanıyoruz" - Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly: - "Karmaşık bir dönemin ardından ülkelerimiz arasındaki bağların bu yıl yeniden canlanmasından mutluluk duyuyorum"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye ve Avusturya'nın ikili ilişkisinin Avrupa Birliği (AB) boyutunun da olduğuna dikkati çekerek, "Halihazırda aynı Avrupa ailesindeyiz. Hem Türkiye hem de Avrupa hazır olduğunda aynı takımda da yer almalıyız. Bundan sonra açık fikirliliğin, tarafsızlığın ve içtenliğin her alanda müzakerelerimizin temeli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly'in ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen Avusturya Milli Günü'ne, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kaymakcı'nın yanı sıra Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve gazeteci katıldı.

Resepsiyon, Büyükelçi Tilly'nin konukları kapıda karşılamasının ardından iki ülkenin milli marşlarının çalınması ile başladı.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Avusturya'nın ortak bir tarihe sahip olduğunu belirterek, "Zor zamanlarımız oldu ama şimdi ilişkilerimizi normalleştirdik. Dışişleri Bakanlarımız birbirini ziyaret etti. Üst düzey temaslar devam ediyor." diye konuştu.

Yaklaşık 3 bin Türk kökenli Avusturya vatandaşı olduğuna dikkati çeken Kaymakcı, entegrasyon konusunda ortaya çıkabilecek her türlü endişenin birlikte giderilmesinin önemine inandıklarını vurguladı.

Avusturya'nın Türkiye'de önemli yatırımları bulunduğunu dile getiren Kaymakcı, iki ülke arasındaki ticari hacmin çok iyi düzeye ulaştığını ve daha da arttırılabileceğini söyledi.

Türkiye'ye çok sayıda Avusturyalı turistin geldiğini de hatırlatan Kaymakcı, Avusturya'dan daha fazla öğrencinin Erasmus programları ile Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim görmesini umduklarını belirtti.

Kaymakcı, şöyle devam etti:

"İlişkilerimizin AB boyutu da var. Türkiye'nin üyelik kriterlerini tamamladığı, Türkiye ve Avusturya'nın aynı takımda yer aldığı günleri görmeyi umuyoruz. Halihazırda aynı Avrupa ailesindeyiz. Hem Türkiye hem de Avrupa hazır olduğunda aynı takımda da yer almalıyız. Bundan sonra açık fikirliliğin, tarafsızlığın ve içtenliğin her alanda müzakerelerimizin temeli olduğuna inanıyoruz. İlerleme kaydedeceğimize eminim. Bundan sonra anlayışın ve işbirliğinin dilini konuşacağız."

- "Bağlarımızın yeniden canlanmasından mutluluk duyuyorum"

Büyükelçi Tilly, davete katılımlarından ötürü konuklara teşekkür ederek, "Karmaşık bir dönemin ardından ülkelerimiz arasındaki bağların bu yıl yeniden canlanmasından mutluluk duyuyorum." dedi.

Bu yıl Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'in Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Avusturya'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Tilly, "AB Dönem Başkanı olarak da Türkiye Dışişleri Bakanını yaklaşık 7 hafta önce Viyana'da ağırlamaktan memnuniyet duyduk." diye konuştu.

Büyükelçi Tilly, iki ülke arasında bu yıl gerçekleşen üst düzey temaslarda istişarelerin devam ettiğine dikkati çekti.

Resepsiyon, kutlama pastasının kesilmesinin ve davetlilere yemek ikramının ardından sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avusturya Türkiye

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