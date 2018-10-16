Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye ve Avusturya'nın ikili ilişkisinin Avrupa Birliği (AB) boyutunun da olduğuna dikkati çekerek, "Halihazırda aynı Avrupa ailesindeyiz. Hem Türkiye hem de Avrupa hazır olduğunda aynı takımda da yer almalıyız. Bundan sonra açık fikirliliğin, tarafsızlığın ve içtenliğin her alanda müzakerelerimizin temeli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly'in ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen Avusturya Milli Günü'ne, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kaymakcı'nın yanı sıra Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve gazeteci katıldı.

Resepsiyon, Büyükelçi Tilly'nin konukları kapıda karşılamasının ardından iki ülkenin milli marşlarının çalınması ile başladı.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Avusturya'nın ortak bir tarihe sahip olduğunu belirterek, "Zor zamanlarımız oldu ama şimdi ilişkilerimizi normalleştirdik. Dışişleri Bakanlarımız birbirini ziyaret etti. Üst düzey temaslar devam ediyor." diye konuştu.