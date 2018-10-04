Avusturya Rabia ve Bozkurt İşaretlerini Yasaklamaya Hazırlanıyor

Avusturya’da “siyasal İslam'la mücadele” kapsamında yurtdışı kökenli imamların sınır dışı edilmesi, bazı camilerin ve Müslüman derneklerin kapatılması yönünde geçen aylarda alınan kararlarla tepkilere neden olan Sebastian Kurz’un başbakanlığındaki koalisyon hükümeti, aralarında rabia, bozkurt ve zafer işaretlerinin de bulunduğu bir dizi politik içerikli el işaretini yasaklamayı hedefliyor.

Muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) lideri Başbakan Kurz ve ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) lideri Heinz Christian Strache, "dini sembollere karşı olmadıklarını, sadece ülkenin değerlerine aykırı olan sembolleri yasaklayacaklarını" açıklarken, yasağın 1 Mart 2019’dan itibaren geçerli olması öngörülüyor.

Hitler selamı ve diğer Nazi sembollerini kullanmanın da yasak olduğu ülkede, terör örgütleri IŞİD ve El Kaide’yi çağrıştıracak el işaretlerinin yanı sıra, “rabia işareti” ve ülkücülerin kullandığı “bozkurt işareti” ile PKK sempatizanlarının sıkça yaptığı “zafer işareti” de yasaklı radikal semboller listesinde yer alacak.