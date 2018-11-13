Avusturya-Rusya arasındaki casusluk konusu

VİYANA (AA) - Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Avusturyalı subayın uzun yıllar boyunca Rusya adına casusluk yaptığı iddialarına ilişkin, bu konunun iki ülke arasındaki ilişkileri uzun vadede olumsuz etkilemeyeceğini belirtti.

Devlet Televizyonu ORF’ye konuşan Van der Bellen, Rusya ve Avusturya arasında gerginliğe neden olan casusluk olayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Van der Bellen, casusluğun kabul edilmez olduğunu yineleyerek dünya genelinde birçok gizli servisin bilgiye ulaşmak için benzer yollar kullandığını, yasal olmayan yollara başvurduğunu söyledi.

1990'lı yıllardan itibaren 2018’e kadar Rusya’ya casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahsa yönelik devam eden hukuki sürecin bu hafta sonuçlanacağını tahmin ettiğini belirten Van der Bellen, mahkemenin yapacağı açıklamayla gerçeklerin ortaya çıkacağını ifade etti.

Van der Bellen, casusluk iddialarının iki ülke ilişkilerine olan yansımasına da değinerek "Bu konu bizim Rusya ile ilişkilerimizi uzun vadede ciddi şekilde bozmayacaktır." şeklinde konuştu.