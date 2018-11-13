HABER

Avusturya-Rusya arasındaki casusluk konusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 14:43 | Son Güncelleme

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen: -"(Casusluk) Bu konu bizim Rusya ile ilişkilerimizi uzun vadede ciddi şekilde bozmayacaktır”

VİYANA (AA) - Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Avusturyalı subayın uzun yıllar boyunca Rusya adına casusluk yaptığı iddialarına ilişkin, bu konunun iki ülke arasındaki ilişkileri uzun vadede olumsuz etkilemeyeceğini belirtti.

Devlet Televizyonu ORF’ye konuşan Van der Bellen, Rusya ve Avusturya arasında gerginliğe neden olan casusluk olayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Van der Bellen, casusluğun kabul edilmez olduğunu yineleyerek dünya genelinde birçok gizli servisin bilgiye ulaşmak için benzer yollar kullandığını, yasal olmayan yollara başvurduğunu söyledi.

1990'lı yıllardan itibaren 2018’e kadar Rusya’ya casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahsa yönelik devam eden hukuki sürecin bu hafta sonuçlanacağını tahmin ettiğini belirten Van der Bellen, mahkemenin yapacağı açıklamayla gerçeklerin ortaya çıkacağını ifade etti.

Van der Bellen, casusluk iddialarının iki ülke ilişkilerine olan yansımasına da değinerek "Bu konu bizim Rusya ile ilişkilerimizi uzun vadede ciddi şekilde bozmayacaktır." şeklinde konuştu.

- Casusluk iddiası

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Savunma Bakanı Mario Kunasek, geçen hafta düzenledikleri ortak basın toplantısında, Avusturya ordusunda albay rütbesindeki bir subayın uzun yıllar Rusya’ya casusluk yaptığına ilişkin şüphelerin bulunduğunu, 5 yıl önce emekli olan şahsın sorgulandığını açıklamışlardı.

Kurz, casusluğun kabul edilemeyeceğini vurgulamış, bu durumun Rusya-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini iyileştirmeyeceğini söylemişti. Bu gelişme üzerine Rusya’nın Viyana’daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrılmış, Dışişleri Bakanı Karin Kneissl Rusya’ya yapacağı ziyareti iptal etmişti.

Casusluk iddialarına tepki gösteren Rusya, Avusturya’nın Rusya ile doğrudan temas kurmak yerine basın yoluyla sansasyonel bilgiler sağlamaya çalıştığını, kanıt olmaksızın şüphelere dayanarak bir tutum sergilenmesinin iki ülke arasındaki ilişkileri karmaşıklaştıracağın belirtmişti.

PARTNERTwitter için beklenen özellik sonunda geliyor! Artık...Twitter için beklenen özellik sonunda geliyor! Artık...
Sivas'ta ucuz döner kuyruğuSivas'ta ucuz döner kuyruğu
Minik Ceren, şehit babasını asker selamıyla uğurladıMinik Ceren, şehit babasını asker selamıyla uğurladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alexander Van der Bellen Avusturya Avusturya- Rusya arasında casusluk iddiası Rusya Sebastian Kurz

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Ebru Şancı isyan etti: Üçüncü çocuk olmuyor çünkü...

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Gece yarısı karısını uyandırıp akılalmaz bir istekte bulundu! Yapmayınca da...

Bahar Öztan defilede mankenlik yaptı!

Bahar Öztan defilede mankenlik yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

İlginizi Çekebilir

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden çok çarpıcı yerel seçim açıklaması

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Şanlıurfa'da Suriyeli mitingi! Binlerce kişi...

Şanlıurfa'da Suriyeli mitingi! Binlerce kişi...

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadın dehşet anlarını anlattı! Yalıdaki düğünde başladı evde devam etti...

Genç kadın dehşet anlarını anlattı! Yalıdaki düğünde başladı evde devam etti...

Son öpücük! Şehit kızı babasına böyle veda etti

Son öpücük! Şehit kızı babasına böyle veda etti

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusu!

HSK'dan son dakika karar! 143 hakim ve savcının yeri değiştirildi

HSK'dan son dakika karar! 143 hakim ve savcının yeri değiştirildi

Kürşat Bumin hayatını kaybetti! Kürşat Bumin kimdir? (Biyografisi, eserleri)

Kürşat Bumin hayatını kaybetti! Kürşat Bumin kimdir? (Biyografisi, eserleri)

Atatürk’ün “Geldikleri gibi giderler” dediği istimbot teslim edildi

Atatürk’ün “Geldikleri gibi giderler” dediği istimbot teslim edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.