Avusturya Saldırısına AB ve Almanya’dan Sert Tepki

Avusturya'da dün gece düzenlenen silahlı saldırılar sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yerel saatle 20.00 sıralarında kentin merkezindeki Schwedenplatz (İsveç Meydanı) adlı meydan ve çevresinde uzun namlulu silahlarla 6 farklı noktadan ateş açıldığını, ölenlerin yanısıra 1'i polis 17 kişinin kısmen ağır yaralandığını doğrulayan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, saldırganlardan birinin öldürüldüğünü, birinin de yakalandığını, bir saldırganın ise arandığını duyurdu. Yaşamını yitirenlerin emekli bir çift, yoldan geçen genç bir erkek ve bir kafede çalışan bir kadın garson olduğunu söyleyen Kurz, saldırıyı "yaşam tarzlarından nefret edenlerin" düzenlediğini söyleyerek, "medeniyet ve barbarlık arasında bir savaş yaşanıyor" dedi. Avusturya Başbakanı, verilen mücadelenin "Hristiyanlarla Müslümanlar arasında ya da yerlilerle göçmenler arasında olmadığını, barışa inananlarla, savaştan yana olanlar arasında" olduğunu söyledi. Terörizmden korkmayacaklarını ve bu saldırılara kararlılıkla müdahale edeceklerini ifade eden Kurz, saldırıyı düzenleyenler ve arkasındaki güçlerle mücadele ederken, toplumun bölünmesini hedefleyen teröristlerin tuzağına düşmeyeceğiz; ortak değerlerimizi sonuna kadar savunacağız" şeklinde görüş belirtti.

Saldırıyı "Avusturya yakın tarihinin en karanlık anlarından biri" olarak tanımlayan Kurz, ülkede üç günlük yas ilan edildiğini ve kamu binalarının Perşembe gününe kadar kapalı olacağını, ülkedeki bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı. Öldürülen saldırgan Arnavut kökenli Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, ölü olarak ele geçirilen saldırganın Viyana doğumlu Arnavut kökenli Feyzulah Kujtim olduğunun saptandığını duyurdu. Nehammer, söz konusu 20 yaşındaki kişinin 2018’de terör örgütü IŞİD safında savaşmak üzere Suriye’ye gitmek isterken gözaltına alındığını, 22 Nisan 2019’da bir terör örgütüne destek vermek suçundan 22 ay hapis cezasına çarptırıldığını, ancak yaşı göz önüne alınarak geçen yıl 5 Aralık tarihinde serbest bırakıldığını bildirdi. Saldırıya AB ve Almanya’dan kınama Saldırının ardından farklı ülkelerden ve AB'den kınama mesajları yayımlandı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, "Bu iğrenç şiddet olayını lanetliyorum. Şiddete boyun eğmeyeceğiz. Almanya, radikal İslamcı şiddete ve terörizme karşı verilen mücadelede Avusturya’nın yanındadır" ifadelerini kullandı. Başbakan Angela Merkel, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Viyana’daki terör saldırısını en sert şekilde kınıyorum. Avusturya ile dayanışma içindeyiz. Radikal İslamcı terör ortak düşmanımız. Bu katillere ve arkasındaki gruplara karşı birlikte savaş veriyoruz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa'dan sonra dost bir ülke saldırıya uğradı. Bu bizim Avrupa'mız. Düşmanlarımız kiminle uğraştıklarını bilmeli. Pes etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabında, "Viyana'da düzenlenen vahşi saldırı nedeniyle şoke oldum ve büyük üzüntü duydum" ifadesine yer verdi. Von der Leyen, Avrupa olarak Avusturya ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Nefretten ve terörden daha güçlüyüz" değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu: “Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "Viyana'da terör karanlık yüzünü bir kez daha gösterdi. Terörizm tüm insanlığın ortak düşmanıdır" dedi. "Bu belaya karşı samimi bir uluslararası işbirliği gerekir" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Avusturya halkının yanında olduklarını dile getirdi. Almanya’nın en büyük Müslüman çatı örgütü DİTİB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Viyana’daki saldırı hepimize yönelik ve Almanya’da da hepimizi derinden vuran bir saldırıdır. Avusturya’nın yanındayız. Teröristler ve terör sempatizanları başarısızlığa uğrayan aşağılık insanlardır. Amaçları nefret ve kin yaymak. Terörle mücadelede bir santim bile geri adım atmayacağız" denildi.