HABER

Avusturya sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 09:46 | Son Güncelleme

Oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı - 33'üncü hükümetin belirleneceği seçimlerde, 8 parti ve 27'si Türk kökenli bin 476 milletvekili adayı meclise girmek için yarışıyor

VİYANA (AA) - Avusturya'da erken genel seçim için oy verme işlemi başladı.

Yerel saatle 07.00'de sandık başına gitmeye başlayan seçmenler, 183 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek için oy verecek.

Seçmenler, ülke genelinde 39 seçim bölgesindeki 10 bin 181 seçim lokalinde kurulan yaklaşık 12 bin sandıkta yerel saatle 17.00'ye kadar vatandaşlık görevlerini yerine getirebilecek.

Avusturya'nın 33. hükümetinin belirleneceği seçimlerde, ulusal çapta 8 parti ve 27'si Türk kökenli bin 476 milletvekili adayı yarışıyor.

Seçim barajının yüzde 4 olduğu ülkede, 16 yaşını doldurmuş herkes oy kullanabilirken, oy kullanma zorunluluğu bulunmuyor.

Ülkede 6 milyon 400 bin seçmen bulunuyor.

Avusturya'da en son milletvekili seçimi Ekim 2017'de yapılmış, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 31,47 ile birinci, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) yüzde 26,86 ile ikinci, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yüzde 25,97 ile üçüncü parti olmuştu.

Cumhurbaşkanı tarafından hükümet kurma yetkisi verilen ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz, aşırı sağcı parti ile bir koalisyon hükümeti kurmuştu.

Geçen mayıs ayında aşırı sağcı lider Heinz Christian Strache'nin karıştığı ihale pazarlıklarının yer aldığı görüntülerin basına yansıması, 17 ay süren aşırı sağcı hükümetin sona ermesine yol açmıştı.

PARTNER18 yaşında Instagram'dan servet kazandı18 yaşında Instagram'dan servet kazandı
Kalp hastası Ecrin bebek, 21 ayda 4 ameliyat geçirdiKalp hastası Ecrin bebek, 21 ayda 4 ameliyat geçirdi
Avcılar'da 3 bloktan oluşan 30 daireli bina mühürlendiAvcılar'da 3 bloktan oluşan 30 daireli bina mühürlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avusturya’da oy verme işlemi başladı Viyana

En Çok Okunan Haberler

İhbarı alan ekipler harekete geçti! Suçüstü yakalandılar!

İhbarı alan ekipler harekete geçti! Suçüstü yakalandılar!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Ekipler alarma geçti! Tam 143 asker tedavi altına alındı!

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

Hadise'nin ev hali selfiesi

Hadise'nin ev hali selfiesi

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

Depremin ardından İstanbul'da ilk araştırma! Korkutan rakamlar

Son dakika: Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem!

Marmara'da korkutan deprem

İzmir'de otomobil kontrolden çıktı! 1'i ağır 5 kişi yaralandı

İzmir'de feci kaza! Yaralılar var

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı!

17 yaşındaki gelinleri evde ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı!

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 7 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza yaptı: 7 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.