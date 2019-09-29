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Avusturya sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 13:15 | Son Güncelleme

Eski Başbakan ve ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz ve SPÖ Genel Başkanı Pamela Rendi Wagner oyunu kullandı

VİYANA (AA) - Avusturya'da oy verme işleminin sürdüğü erken genel seçimlerde, eski Başbakan ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı Sebastian Kurz ve Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi Wagner oy kullandı.

Oy vermeye nişanlısıyla gelen ÖVP Genel Başkanı Kurz, basına yaptığı açıklamada, sandıktan birinci parti olarak çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Kurz, ÖVP'siz bir koalisyon seçeneğinin olamayacağı oranda oy almak istediklerini, seçim kampanyasında bu doğrultuda çalıştıklarını belirtti.

Seçime katılımın yüksek olmasının önemine işaret eden Kurz, partisi için iyi bir sonuç elde etmeyi umduğunu dile getirdi.

SPÖ Genel Başkanı Wagner de iyi bir seçim kampanyası yürüttüklerine vurgu yaparak ülke sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini kampanya sürecinde seçmelerle paylaştıklarını söyledi.

Wagner, seçim sonuçlarının ülke için faydalı olması temennisinde bulundu.

- 183 sandalye için bin 476 milletvekili adayı yarışıyor

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek.

Avusturya'nın 33. hükümetinin belirleneceği seçimlerde, 183 sandalyeli meclise girebilmek için ulusal çapta 8 parti ve 27'si Türk kökenli bin 476 milletvekili adayı yarışıyor.

Ülkede 6 milyon 400 bin seçmen bulunuyor.

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