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Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner, Covid-19’a yakalandı

29.11.2020 23:38 | Son Güncelleme:
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Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner, Covid-19’a yakalandı

Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner’in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ediyor. Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner’in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Tanner’in sözcüsü yaptığı açıklamada, Bakan Tanner’in temaslı olduğunu ve 19 Kasım’dan bu yana evde karantina altında bulunduğunu aktardı.

EVDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Sözcü, Bakan Tanner’e yapılan önceki testlerin hepsinin negatif sonuç verdiğini belirtti. Tanner’in evde karantina altında olduğunu ifade eden sözcü, Bakan Tanner’in durumunun iyi olduğunu ve semptom göstermediğini açıkladı. Sözcü, Tanner’in evden çalışmaya devam edeceğini aktardı.

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DIŞİŞLERİ BAKANI DA KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Tanner, Avusturya federal hükümetinin de koronavirüse yakalanan ikinci bakan olurken, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’da Ekim ayının ortasında Covid-19’a yakalanmıştı.

Öte yandan Avusturya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte ülke genelinde 4 bin 47 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 279 bin 708’e ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte 87 kişinin Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğin, toplam can kaybının 3 bin 105’e yükseldiğini açıkladı. (İHA)

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