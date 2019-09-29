Avusturya Seçimlerinde Muhafazakar Halk Partisi Zafer Elde Etti

Avusturya’da yapılan erken seçimde kesin olmayan sonuçlara göre muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) oyunu yüzde 6 oranında arttırarak, yüzde 37,2 oyla birinci parti çıktı. Son iki yılda muhalefette olan Sosyal Demokrat parti (SPÖ) yüzde 5 oranında oy kaybıyla, yüzde 22 oyla ile ikinci oldu.

Parti lideri Strache’nin adının karıştığı skandal nedeniyle son koalisyon hükümetinin istifa etmesine neden olan aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (FPÖ) hezimete uğradı. Oy oranı yüzde 25,9’dan yüzde 16’ya inen parti üçüncü oldu. Yeşiller büyük bir sürpriz yaparak oyların yüzde 14’ünü aldı. Yeşiller seçim barajının yüzde 4 olduğu ülkede son seçimde yüzde 3,8 oranında oy alarak meclis dışında kalmıştı. Yeni Avusturya Liberal Forum Partisi’nin (NEOS) yüzde 8’le barajı rahat bir şekilde aşarak 183 sandalyeden oluşan Avusturya meclisine girebilen beşinci parti oldu.

ÖVP’nin zaferine rağmen bu sonuçlara göre çoğunluğu sağlayabilmek için bir koalisyon hükümeti kurulması gerekiyor. ÖVP lideri Sebastian Kurz, eski ortağı FPÖ ile yeniden bir araya gelebileceğini açıklamıştı. Bir diğer seçenek ise ÖVP, Yeşiller ve NEOS koalisyonu.