Avusturya Siyasal İslamı Suç Kapsamına Alacak

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "radikal İslamcılara" karşı mücadelenin sertleştirileceğini duyurdu. Hükümetinin bundan sonra bu tarz oluşumlara ve görüşlere müsamaha göstermeyeceğini belirten Kurz, "siyasal İslam" kavramının suç unsuru olarak tanımlanarak, terörle mücadele kapsamında anti-terör ceza yasasına ekleneceğini açıkladı.

Bu kapsamda siyasal İslam’a yönelik suç unsuru oluşturan tüm başlık ve konuların en kısa zamanda belirleneceğini ve hukuki zeminin oluşturulacağını açıklayan Kurz, yeni uygulamanın amacının, terör eylemlerine katılmasalar bile "radikal İslamcı" görüşleri savunan kişi ya da gruplara yönelik yaptırımların, yaşama geçirilmesi olduğunu ifade etti ve siyasal İslamcı görüşleri savunan cami ve derneklerin kapatılmasının hedeflendiğini aktardı.

Ortadoğu'dan dönen cihatçı grup üyelerine elektronik kelepçe

Ortadoğu’daki Cihatçı gruplara katılan, daha sonra Avusturya’ya dönerek, cezaevine konulan kişilerin, cezaevi sonrasında serbest dolaşmalarının sınırlandırılacağını ve elektronik kelepçeyle takip edileceklerini söyleyen Kurz, "yabancı terörist savaşçılar" olarak sınıflandırılan ya da terör suçlamasıyla ceza almış çifte vatandaşların, Avusturya vatandaşlığından çıkarılacağını söyledi. Kurz, bu kişilerin devletten aldıkları yardımların kesileceğini ve ehliyetlerinin iptal edileceğini de belirtti.