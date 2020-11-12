Avusturya Siyasal İslamı Suç Kapsamına Alacak

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "radikal İslamcılara" karşı mücadelenin sertleştirileceğini duyurdu. Hükümetinin bundan sonra bu tarz oluşumlara ve görüşlere müsamaha göstermeyeceğini belirten Kurz, "siyasal İslam" kavramının suç unsuru olarak tanımlanarak, terörle mücadele kapsamında anti-terör ceza yasasına ekleneceğini açıkladı.
Bu kapsamda siyasal İslam’a yönelik suç unsuru oluşturan tüm başlık ve konuların en kısa zamanda belirleneceğini ve hukuki zeminin oluşturulacağını açıklayan Kurz, yeni uygulamanın amacının, terör eylemlerine katılmasalar bile "radikal İslamcı" görüşleri savunan kişi ya da gruplara yönelik yaptırımların, yaşama geçirilmesi olduğunu ifade etti ve siyasal İslamcı görüşleri savunan cami ve derneklerin kapatılmasının hedeflendiğini aktardı.
Ortadoğu'dan dönen cihatçı grup üyelerine elektronik kelepçe
Ortadoğu’daki Cihatçı gruplara katılan, daha sonra Avusturya’ya dönerek, cezaevine konulan kişilerin, cezaevi sonrasında serbest dolaşmalarının sınırlandırılacağını ve elektronik kelepçeyle takip edileceklerini söyleyen Kurz, "yabancı terörist savaşçılar" olarak sınıflandırılan ya da terör suçlamasıyla ceza almış çifte vatandaşların, Avusturya vatandaşlığından çıkarılacağını söyledi. Kurz, bu kişilerin devletten aldıkları yardımların kesileceğini ve ehliyetlerinin iptal edileceğini de belirtti.
Başbakan, camilerde özellikle yurtdışından gelen imamların kayıt altına alınacağını bilgisini verdi. Kurz "Aldığımız kararlar çok sert, ancak bana kalırsa Avusturya halkınının içinde bulunduğu riskli durumu korumak için gerekli" ifadesini kullandı. Avusturya başbakanı, ceza kanunundaki söz konusu değişikliğin en geç önümüzdeki Aralık ayında uygulamaya alınacağını bildirdi.
Sebastian Kurz, geçen hafta başında Viyana’da bir sinagog yakınlarında "radikal İslamcı" olduğu belirlenen bir kişi tarafından düzenlenen saldırıda, dört kişinin hayatını kaybetmesinden sonra, bu hafta Salı günü Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le birlikte yaptıkları video konferans toplantısı ardından, binlerce tehlikeli "radikal İslamcının" Avrupa'da olduğunu belirterek, "Bunlar saatli bomba" ifadesini kullanmıştı.
Kurz, Suriye ve Irak gibi ülkelerde terör örgütü IŞİD için savaşan ve Avrupa'ya dönenlerin özgürlüklerinin sınırlandırılması gerektiği değerlendirmesinde de bulundu.
Viyana’da 2 Kasım Pazartesi gecesi gerçekleştirilen terör saldırısının hemen ardından, 20 yaşındaki saldırganın ilişkili olduğu ileri sürülen bir cami ve dernek kapatılmıştı.
Bu arada AB içişleri bakanlarının Cuma günü yapacakları zirvede, "radikal islamcı" terörle mücadelede atılacak adımları ele alacakları öğrenildi. Son haftalarda Viyana’daki saldırının yanısıra, Fransa'nın başkenti Paris'te bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüş, ardından Nice kentinde üç kişi bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Almanya’nın Dresden kentinde de bir eşcinsel çift bıçaklanmıştı. Yetkililer söz konusu tüm saldırıların "radikal islamcı" kişiler tarafından yapıldığı bilgisini verdi.