VİYANA (AA) - Avusturya'da ırkçılık karşıtı bir sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan çalışma, geçen yıl başbakan yardımcısı, bakan gibi üst düzey siyasilerin Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı ve aşağılayıcı içeriklerin yer aldığı 20 siyasi kampanya ve vakanın içinde yer aldığını ortaya koydu.

Başkent Viyana’da, sivil toplum kuruluşu SOS Mitmensch tarafından düzenlenen basın toplantısı ile 2018'de Avusturya siyasetinde, islamofobik, Müslüman karşıtı kampanyaları ele alan çalışma gazetecilerle paylaşıldı.

SOS Mitmensch'in çalışmasında, ülkede 2018'de başbakan yardımcısı, bakan gibi üst düzey siyasilerin Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı ve aşağılayıcı içeriklerin yer aldığı 20 siyasi kampanya ve vakanın içinde bulunduğu ve özellikle aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) önemli isimlerinin söz konusu islamofobik kampanyaları çeşitli mecralarda paylaşarak Müslümanların mağduriyet yaşamalarına yol açtıkları vurgulandı.

Çalışmada, aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christan Strache başta olmak üzere, partinin Meclis Grup Başkanı Johann Gudenus, Çalışma, Sosyal İşler ve Sağlık Bakanı Beate Hartinger-Klein gibi hükümetteki isimlerin Müslüman karşıtı kampanyaların yayılmasında rol oynadığının ancak söz konusu kişilerin herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmadıklarının altı çizildi.