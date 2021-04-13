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Avusturya şokta! Sağlık Bakanı istifa etti

13.04.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarında artış yaşanan Avusturya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. 'Çok yoruldum, daha fazla dayanamıyorum' diyen Sağlık Bakanı Rudolf Anschober istifa etti.

Avusturya şokta! Sağlık Bakanı istifa etti

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober düzenlediği basın toplantısında gözyaşları içinde görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Avusturya Hükümetinin Yeşiller Partili Sağlık Bakanı Rudolf Anschober son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarını nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Basın toplantısı düzenleyen 60 yaşındaki Anschober, çok fazla mesai harcadığını ve özellikle Kovid-19 sürecinde sağlıklı olmak zorunda olduğunu dile getirdi.

İstifa eden Anschober, ülkenin daha zinde bir sağlık bakanına ihtiyacı olduğunu altını çizdi. Sağlık Bakanı Anschoner göreve başladıktan kısa bir süre sonra Kovid-19 salgını ile mücadele etmek zorunda kalmıştı.

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TEDBİRLERİ AÇIKLAMIŞTI

Avusturya’nın doğusunda yer alan Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland eyaletlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki ciddi artış nedeniyle 1-6 Nisan tarihlerinde ticari işletmeler ve kişisel bakım merkezleri bir kez daha kapatılmıştı.

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Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, söz konusu üç eyaletin başkanlarıyla düzenlediği basın toplantısında, Paskalya tatili ve sonrasında uygulanacak karantina koşullarını kamuoyuyla paylaşan kişi olmuştu.

Anschober, ülkenin doğusunda yer alan üç eyalette günlük vaka sayılarının ülkenin geri kalanına oranla çok daha yüksek olduğunu, özellikle yoğun bakım hasta sayısının artmasını önlemek için bu bölgelerde yeniden kısıtlama kararları hayata geçirilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Avusturya Sağlık Bakanı

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