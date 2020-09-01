Avusturya Türk Vatandaşını Casusluk Suçlamasıyla Tutukladı

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, bir Türk vatandaşının Türkiye adına casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu. Sözkonusu kişinin kadın olduğunu ve suçlamaları kabul ettiğini belirten Nehammer, Avusturya Başsavcılığı’nın zanlı hakkında "başka bir ülke adına casusluk" suçlamasıyla soruşturma açtığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Nehammer, 26 Haziran’da Viyana'nın Favoriten semtinde Kürt ve Türk gruplar arasında çıkan çatışmaların ardından, olayları kimin kışkırttığını belirlemek için Avusturya istihbaratını görevlendirdiğini söyledi. Bakan, istihbarat tarafından yapılan araştırmada ismine ulaşılan zanlının, ön soruşturmada Türkiye adına casusluk yaptığını kabullendiğini ve Favoriten’deki olaylarla bağlantısının da saptandığını duyurdu.

Nehammer, zanlının daha önce Türkiye’de başka bir suçtan tutuklandığını ve serbest bırakılması durumunda, Avusturya’da Türk ve Kürt gruplara sızarak, etkinlikleri hakkında casusluk yapmayı kabullendiğini anlattığını da açıkladı.

İçişleri Bakanı Nehammer, konuyla ilgili olarak düzenlendiği basın toplantısında, "Türkiye adına casusluk yapanlara Avusturya’da yer yok. Bunu kabullenmeyeceğimizin bilinmesi gerekiyor" diyerek, ülkesinin Türkiye’ye yönelik diplomatik girişimlerde bulunacağını ifade etti.