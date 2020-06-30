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Avusturya: Türkiye huzursuzluk tohumları ekiyor

30.06.2020 17:44 | Son Güncelleme

Viyana'da Kürt ve Türk gruplar arasında çıkan olaylarla ilgili iki ülke arasındaki diplomatik gerilim sürüyor.

Avusturya: Türkiye huzursuzluk tohumları ekiyor

Avusturya Başbakanı Kurz, Türkiye'nin sorunlarının ihraç edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kürt ve solcu gruplarla milliyetçi Türk gruplar arasında çıkan olaylarla ilgili diplomatik gerginlik sürüyor.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'yi "huzursuzluk tohumları ekmek"le suçlayarak, "Türkiye'nin Avusturya'da yaşayan insanlar üzerinde nüfuz kurma ve onları kendi çatışmaları için araç olarak kullanma çabaları son bulmalıdır" dedi.

Türk Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada "Avusturya emniyet güçlerinin Türk kökenli gençlerin yaralanmasına ve Türk toplumuna ait bazı işyerlerinin zarar görmesine sebep olan sert müdahalesini" kınadığını bildirmişti. Avusturya Başbakanı bu suçlamayı "en sert şekilde" reddettiğini belirtti.

Kurz, fişek, cam şişe, taş ve demir sopaların kullanıldığı kavgada yedi polis memurunun yaralanmasına atıfla, Türkiye'deki anlaşmazlıkların Avusturya'ya ihraç edildiğini belirterek "Buna müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı: Elebaşını tespit ettik

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer de her suç failinin kararlı bir şekilde soruşturulacağını belirterek "Koruyucu maskenin kimlik teşhisini engelleyeceğini sanan varsa yanılıyor" dedi. Güvenlik makamlarının mükemmel video malzemelerine sahip olduğunu belirten Nehammer, grubun elebaşı olduğu düşünülen kişinin kimlik tespitinin halihazırda yapılmış olduğunu açıkladı.

Nehammer, ülkesinin PKK'yı koruduğu suçlamalarını da geri çevirerek "PKK'nın Avusturya'da yasaklı bir örgüt olduğunu ve polisin müdahalesinin şiddetin daha da kötüleşmesini engellediğini" söyledi.

"Göstericilere terörist demeyin" talebi

Pazartesi günü iki ülke de birbirinin büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırmıştı. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ile Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg arasında yapılan görüşme sonrasında Avusturya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Bakan Schallenberg Türkiye Büyükelçisine yangına körükle gitmek yerine gerilimin yatışmasına katkı sağlaması beklentisini açık bir şekilde dile getirmiştir. Büyükelçiden, göstericileri bir daha terör örgütlerinin destekçileri olarak nitelendirmemesi talep edilmiştir. Toplantı ve düşünce özgürlüğü Avusturya'da âli bir kavramdır" denildi.

Büyükelçi Ozan Ceyhun ise Avusturya kamu yayıncılık kuruluşu ORF'a yaptığı açıklamada, kendisinden göstericileri "terörist" diye nitelendirmemesinin istendiğini belirterek kendisinin böyle bir ifade kullanmadığını, "Türk vatandaşlarının terör örgütü destekçileri tarafından provoke edilmemesi" çağrısında bulunduğunu söyledi.

Üç günlük gerginlik

Avusturya emniyetinin verdiği bilgilere göre olaylar Çarşamba günü, Kürtlerin izinli gösterisine Türk gruplardan yapılan sataşmalar sonucu kavga çıkmasıyla başladı. Kürt grupların Perşembe ve Cuma günü düzenlediği yaklaşık 300 kişi katılımlı gösterilerde de iki grup arasında şiddet olayları yaşandı.

Türk Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada "PKK iltisaklı grupların Viyana’da dört gün üst üste gösteri düzenlemelerinin, terörle mücadelede gösterilen samimiyetsizliğin yeni bir tezahürü olduğu" belirtilerek "Söz konusu gösteriler aracılığıyla terör örgütü PKK propagandasına müsaade edilmesi, terör örgütünün sembollerinin kullanılmasına göz yumulması ve ülkemizin hedef alınması asla kabul edilemez... Yürüttüğümüz başarılı operasyonlar sonucunda can çekişen terör örgütü PKK’ya destek vermeye yönelik bu gayretler beyhudedir" ifadelerine yer verilmişti.

rtr,dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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