Avusturya: Türkiye huzursuzluk tohumları ekiyor

Avusturya Başbakanı Kurz, Türkiye'nin sorunlarının ihraç edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kürt ve solcu gruplarla milliyetçi Türk gruplar arasında çıkan olaylarla ilgili diplomatik gerginlik sürüyor. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Türkiye'yi "huzursuzluk tohumları ekmek"le suçlayarak, "Türkiye'nin Avusturya'da yaşayan insanlar üzerinde nüfuz kurma ve onları kendi çatışmaları için araç olarak kullanma çabaları son bulmalıdır" dedi. Türk Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada "Avusturya emniyet güçlerinin Türk kökenli gençlerin yaralanmasına ve Türk toplumuna ait bazı işyerlerinin zarar görmesine sebep olan sert müdahalesini" kınadığını bildirmişti. Avusturya Başbakanı bu suçlamayı "en sert şekilde" reddettiğini belirtti. Kurz, fişek, cam şişe, taş ve demir sopaların kullanıldığı kavgada yedi polis memurunun yaralanmasına atıfla, Türkiye'deki anlaşmazlıkların Avusturya'ya ihraç edildiğini belirterek "Buna müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı: Elebaşını tespit ettik Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer de her suç failinin kararlı bir şekilde soruşturulacağını belirterek "Koruyucu maskenin kimlik teşhisini engelleyeceğini sanan varsa yanılıyor" dedi. Güvenlik makamlarının mükemmel video malzemelerine sahip olduğunu belirten Nehammer, grubun elebaşı olduğu düşünülen kişinin kimlik tespitinin halihazırda yapılmış olduğunu açıkladı. Nehammer, ülkesinin PKK'yı koruduğu suçlamalarını da geri çevirerek "PKK'nın Avusturya'da yasaklı bir örgüt olduğunu ve polisin müdahalesinin şiddetin daha da kötüleşmesini engellediğini" söyledi. "Göstericilere terörist demeyin" talebi Pazartesi günü iki ülke de birbirinin büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırmıştı. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ile Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg arasında yapılan görüşme sonrasında Avusturya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Bakan Schallenberg Türkiye Büyükelçisine yangına körükle gitmek yerine gerilimin yatışmasına katkı sağlaması beklentisini açık bir şekilde dile getirmiştir. Büyükelçiden, göstericileri bir daha terör örgütlerinin destekçileri olarak nitelendirmemesi talep edilmiştir. Toplantı ve düşünce özgürlüğü Avusturya'da âli bir kavramdır" denildi.