Avusturya ve İngiltere'de kısmi kapanma kararı

Avusturya ve İngiltere, kasım ayının başlamasıyla birlikte yeni kısıtlamaları devreye sokuyor.Avusturya ve İngiltere COVID-19’la mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

Avusturya ve İngiltere Başbakanları cumartesi günü ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında bu haftadan itibaren devreye konulacak kısıtlamaları kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, her iki ülkede de Almanya ve Fransa'dakine benzer kısmi karantina uygulamalarına geçiliyor. Yeni kurallar Avusturya'da salı, İngiltere'de de perşembe gününden itibaren yürürlüğe girecek. Her iki ülkede de okulların büyük ölçüde açık kalması planlanırken, kültür ve eğlence mekanları ve organizasyonlarına izin verilmeyecek, spor tesisleri kapatılacak. Otellerde konaklamalar da yasaklanacak. Restoranlar da sadece paket hizmeti verebilecek.

Avusturya'da sokağa çıkma yasağı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, COVID-19’la mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıklarken, Avusturya'da artan vaka sayılarının endişe verici olduğunu vurguladı. Kurz, salı gününden geçerli olmak üzere ikinci bir karantina sürecine girileceğini, bu ayın sonuna kadar alınan kararların uygulanacağını duyurdu. Kurz, virüsün toplantılar, aile buluşmaları gibi yakın çevreyle temaslar nedeniyle yayıldığını, bu çerçevede sosyal teması sınırlamak için belirli durumlar dışında saat 20:00’den 06:00’ya kadar dışarı çıkma sınırlaması uygulanacağını belirtti.