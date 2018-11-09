Avusturya ve Rusya arasında casus krizi

Avusturya Rusya'dan konuyla ilgili bilgilendirme talep etti.Avusturya silahlı kuvvetlerinde görevli emekli bir albayın muvazzaflık döneminde 1990'lı yıllardan itibaren Rusya hesabına casusluk yaptığı ve Rus istihbaratına silah sistemleri ve göçle ilgili bilgileri sızdırdığı açıklandı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Viyana'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'dan konuya ilişkin şeffaf bir şekilde bilgi sağlamasını talep ederek casusluk iddiaları karşısında atılacak adımlara ilişkin Avrupalı ortakları ile istişare içerisinde olacaklarını dile getirdi.

Kurz, zanlının suçunun kanıtlanması durumunda "yabancı bir devletin istihbarat servisini desteklemek" suçundan üç yıla kadar hapis cezası alabileceğini söyledi. Başbakan Kurz bu olayın Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki ilişkilerin düzelmesine yardımcı olmayacağını belirterek "Casusluk kabul edilemez ve kınanması elzemdir" dedi.

Casusluk suçlaması ile karşı karşıya olan albayın Rus istihbarat servisleri için çalışmaya 1990'lı yıllarda başladığı ve 2018'e kadar bu görevi sürdürdüğü belirtiliyor. Kimliği açıklanmayan albayın Avusturya ordusundan beş yıl önce emekli olduğu aktarılıyor.