Avusturya yarın sandık basışına gidiyor

Avusturyalılar, yarın federal meclisin yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. Yaklaşık 8,8 milyonluk nüfusa sahip Avusturya’da 6,4 milyon seçmen, meclisin 183 yeni üyesini belirlemek üzere yarın oy verecek.

Avusturyalılar, kurulacak 33’ncü hükümet için yapılacak federal seçim için 9 eyalette, 39 seçim bölgesinde kurulacak.10 bin 400 seçim lokali. Yaklaşık 12 bin sandıkta oy kullanabilecek. 16 yaşını doldurmuş bütün Avusturya vatandaşları oy kullanma hakkına sahip.

Avusturya‘da 8 ulusal partinin yarışacağı seçime katılan Bin 476 aday arasında, Türk kökenli 27 aday bulunuyor. 800 binin üzerinde müslümanın yaşadığı ülkede, bu seçimde Türk kökenli yaklaşık 100 bin‘in üzerinde seçmen oy kullanabilecek.

Avusturya’daki seçim anketleri

Avusturya’daki seçim tahmini sonucu çıkacak anketlerde oy oranı sıralamasında, Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) yüzde 33, Sosyal Demokrat Partisinin (SPÖ) yüzde 22, Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) yüzde 20, Yeşiller (Die Grünen)yüzde 12, Yeni Avusturya Partisinin NEOS yüzde 8 oranında oy alacakları öngörülüyor

İkinci aşırı sağ koalisyon ufukta

Avusturya Federal Parlamentosunda yeniden ÖVP ve FPÖ’nün ikinci aşırı sağcı hükümet kuracakları tahmin ediliyor.

Yaklaşık 4 ay önce erken seçim kararı alınan Avusturya’da 17 ayda biten ÖVP-FPÖ koalisyonu bu seçim sonrasında da 4 aylık bir aradan sonra tekrar ikinci aşırı sağcı koalisyon hükümetini kuracakları gündemini koruyor.

Avusturya Meclisinde skandal kararlar

Avusturya Ulusal Meclisi’nde Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) ve Milli Görüş’e ait derneklerin kapatılmasını öngören önerge hafta içinde kabul edildi.

Önergede, ATİB ve Milli Görüş’e bağlı derneklerin denetlenmesi, herhangi bir suç unsurunun tespit edilmesi durumunda kapatılması istendi.

Mevcut hükümete tavsiye niteliğindeki önergenin herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyor. Meclis’te ayrıca Neonazi Kimlikçiler Hareketinin lağvedilmesine ilişkin önerge ise meclisten geçmedi

Avusturya’daki 15 Ekim 2017‘de yapılan genel Seçimlerin resmi sonuçlarında ülkede kayıtlı 6 milyon 400 bin seçmenden, seçmenlerin yüzde 80’i sandık başına gitmişti.

Sebastian Kurz liderliğindeki Avusturya Halk Partisinin (VPÖ) yüzde 31,5 oy alarak yarıştan birinci olarak çıkmıştı. Avusturya Federal Parlamento Millet Vekili Genel seçimlerinde yarışan partilerden, Merkez sağ ÖVP’nin yüzde 31,5 ile birinci, Sosyal Demokrat Partinin (SPÖ) 26,9 ile ikinci, Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) ise yüzde 26 ile üçüncü.Yeni Avusturya Partisinin (NEOS) yüzde 5,3 ile dördüncü sırada, Liste Pilz’in ise yüzde 4,4 ile meclise girmeyi başardılar.Yüzde 3,8 oy alan Yeşiller Partisinin, yüzde 4 olan seçim barajına takılarak parlamento dışında kalmıştı.

