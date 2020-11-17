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Avusturya yeniden "kapandı"

17.11.2020 09:28 | Son Güncelleme:
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Avusturya'da koronavirüs ile mücadele amacıyla sıkılaştırılan karantina önlemleri gece yarısı yürürlüğe girdi.

Ülkede kamusal yaşam asgariye indiriliyor.Avusturya'da kısmi kapanmadan üç hafta sonra bir kez daha sıkı karantina önlemleri yürürlükte. Dokuz milyon nüfuslu ülkede gece yarısından itibaren sıkı sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başladı.

Koronavirüs pandemisinin ilkbahardaki başlangıç döneminde olduğu gibi vatandaşlar evden sadece alışveriş, doktor muayenesi, kısa yürüyüşler ve koşular için çıkabilecek. Ülkede gündelik yaşamın sürebilmesi için gerekli olan süpermarketler, eczaneler, bankalar ve hijyen ürünlerinin satıldığı marketler dışında tüm dükkanlar kapalı kalacak. Okullar da kapatılırken öğrenciler uzaktan eğitime yönlendirilecek. Kısıtlamaların 6 Aralık'a kadar devam etmesi öngörülüyor.

Avusturya'da hastanelerde ve yoğun bakım servislerinde tedavi gören Covid-19 hastalarının sayısı son haftalarda büyük bir artış göstermişti. Üç hafta önce uygulanmaya başlanan kısmi karantina önlemleri de koronavirüs vakalarının sayısını düşürümeye yetmedi. Yeşiller partili Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, 20-27 Kasım haftasında hastanelerdeki doluluk oranının rekor seviyeye ulaşmasını beklediğini açıkladı. Avusturya Bşbakanı Sebastian Kurz, pandemi ile mücadelede kitlesel testlerin uygulanabileceğine dikkat çekmiş ve önemli olanın enfekte kişileri bulmak ve karantinaya almak olduğunu belirtmişti.

dpa,DW/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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