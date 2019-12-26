Avusturya'da 1. Viyana Kitap ve Kültür Günleri başladı

Yılmaz, İslam medeniyetinde kitabın önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, gurbette yaşayan Türk toplumunun Türkçe eserlerden faydalanabilmesi için her yıl düzenli olarak bu etkinliği yapmayı sürdüreceklerini aktardı.

- İslam ve Türklerin anlaşılmasında kültürel etkinliklerin rolü

Avusturya’da son yıllarda İslam ve Türklere yönelik artan ön yargılara da dikkati çeken Yılmaz, bu ve benzeri programların İslam dini ve Türklerin daha iyi anlaşılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Maslahatgüzar Gökmen de etkinliğine gösterilen yoğun ilginin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Böyle geniş katılımlı bir programı yapabilmenin ardında, bu ülkeye gelen ilk neslin büyük mücadeleler sonucunda elde ettiği kazanımların olduğunu" ifade etti.

Gökmen, son zamanlarda Avusturya basınında ATİB’e yönelik yersiz ve haksız eleştiriler yapıldığını belirterek, bu güzel etkinliğin her yönüyle, eleştirilere verilmiş güzel bir cevap olduğunu sözlerine ekledi.

Programda sanatçı Uğur Işılak konser verdi.

