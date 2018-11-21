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Avusturya’da anaokulu öğrencilerine yönelik başörtü yasağına onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 20:45 | Son Güncelleme

Ülkede tartışmalara neden olan anaokullarında başörtüsü yasağı tasarısı ulusal meclis tarafından kabul edildi

VİYANA (AA) – Avusturya’daki anaokullarında başörtüsünün yasaklanmasını öngören tartışmalı yasa tasarısı, ulusal mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Yasaya göre anaokullarındaki çocuklar başörtüsü takamayacak.

Mecliste kabul edilen düzenlemeyle başörtüsü yasağının yanı sıra anaokulundaki çocuklara değerler eğitimi verilmesini öngörüyor.

Ülke genelindeki bütün anaokullarında uygulanacak yasa, 2021-22 eğitim yılına kadar geçerliliğini koruyacak.

Aşırı sağcı hükümet anaokullarına yönelik başörtüsü yasağını yürürlüğe sokabilmek için eğitim alanında merkezi yönetime oranla daha fazla söz sahibi olan eyalet yöneticileriyle uzlaşmış, böylelikle yasağın meclise taşınmasını sağlamıştı.

Öte yandan anaokullarında başörtüsünün yasaklanmasını öngören tartışmalı yasa tasarısı, ülkedeki Müslümanlar başta olmak üzere, çok sayıda sivil toplum kuruluşu, gazeteci ve aktivist tarafından protesto edilmiş, hükümetin bu kararla ülkenin gerçek sorunlarını örtbas etmeye çalıştığı eleştirileri yapılmıştı.

Avrupa’da Müslüman ve göçmen karşıtlığının merkezi haline gelen Avusturya’da geçen yılın ekim ayında burka yasağı olarak da adlandırılan düzenlemeyle yüzün kamusal alanda tanınmayacak şekilde örtünmesi yasaklanmıştı.

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