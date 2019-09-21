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Avusturya’da aşırı sağ karşıtı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 19:46 | Son Güncelleme

Ülkede seçimlere bir hafta kala başkent Viyana caddelerini dolduran binlerce gösterici, popülist ve aşırı sağcı partileri protesto etti

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da gelecek hafta pazar günü yapılacak erken genel seçimler öncesi yaklaşık 10 bin kişi, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve sağ popülist Halk Partisi (ÖVP) karşıtı gösteri düzenledi.

Başkentin önemli caddelerinden Mariahilfer’de toplanan aşırı sağ karşıtları, "Aşırı sağcı ÖVP-FPÖ koalisyonuna hayır", "Yönetimde Nazilere hayır", "Sebastian Kurz'a hayır" yazılı pankartlar açtı.

Aşırı sağ karşıtı sloganlar atan göstericiler, daha sonra Hofburg Sarayı içindeki Kahramanlar Meydanı’na kadar yürüdü.

Burada yapılan konuşmalarda, Avusturya’da 2017 seçimleri sonrasında iktidara gelen ve 17 ay yönetimde kalan iki partinin, Müslüman, göçmen ve mülteci karşıtı politikalarına tepki gösterildi.

Protestocular, sosyal hakları kısıtlayan, işçilerin çalışma sürelerini uzatan, asgari ücret, eğitim ve sağlık alanlarında yeni sorunlara yol açan aşırı sağcı koalisyonun ikinci kez iktidara gelmesine karşı olduklarını vurguladı.

Gösteriyi düzenleyen Linkswende oluşumu Sözcüsü Karin Wilflingseder, burada yaptığı konuşmada, 29 Eylül’de yapılacak seçimler sonrasında ayrıştırıcı ve kışkırtıcı bir hükümet istemediklerini, insan merkezli ve bütün vatandaşların haklarını gözeten bir yönetim talep ettiklerini söyledi.

Wilflingseder, önceki hükümet üyesi birçok siyasetçinin ırkçı skandallarla gündeme geldiğine işaret ederek, "Vatanperver, milliyetçi olduğunu söyleyenleri, İbiza’da ülkenin altyapısını pazarlarken gördük. Aşırı sağcıların milliyetçilikten anladığı ülkeyi başkalarına peşkeş çekmek." diye konuştu.

- Aşırı sağcı hükümet demokratik hakları kısıtladı

Sanatçı Lara Sienczak de ÖVP-FPÖ hükümetinin, ırkçılık ve sosyal hakların kısıtlanması anlamına geldiğini belirterek, aşırı sağcı hükümet döneminde temel demokratik hakların kısıtlandığını ifade etti.

Sienczak, sanatçılar olarak ikinci bir aşırı sağcı hükümet istemediklerini vurgulayarak, "Gazeteci ve sanatçılara yönelik sansürlerin uygulandığı, demokratik temel hakların sorgulandığı bir hükümet istemiyoruz. Korku yayarak, ayrıştırarak siyaset yapmak utanç verici." görüşünü paylaştı.

Suriyeli aktivist Abdullhamid Kwieder de Müslüman ve mülteciler üzerinden yanlış bilgilerle toplumu ayrıştırmaya çalışanların seçim öncesi yeniden başörtüsü ve göç gibi konuları gündeme taşıyarak oy devşirmek istediklerini kaydetti.

Kwieder, seçim sonrası kurulacak hükümetten beklentilerine de değinerek, “Karşılıklı saygı ve anlayışı yaygınlaştıran, eğitimden iş hayatına sosyal yaşamın her alanında ayrımcılığa müsaade etmeyen, birlikte yaşamı önceleyen bir hükümet kurulmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride, çeşitli müzisyenler sahne alarak gösteriyi destekledi.

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