HABER

Avusturya'da aşırı sağ koalisyona karşı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 15:26 | Son Güncelleme

Başkent Viyana'da binlerce eylemci aşırı sağ koalisyonun sonlandırılması için toplandı

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce kişi, koalisyon ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz Christian Strache'nin skandal görüntülerinin ortaya çıkmasının ardın koalisyonun sonlandırılması için gösterisi düzenledi.

Başbakanlık önünde toplanan binlerce eylemci, "Erken seçim", "Bu hükümette yolsuzluk var", "Strache Neonazi", "FPÖ ile koalisyona son" yazılı döviz ve pankartlar açtı.

Burada yapılan konuşmalarda Başbakan Sebastian Kurz'dan koalisyonu sonlandırarak bir an evvel erken seçime gitmesi istendi.

Kamuoyunda yer alan aşırı sağcı partinin yeni genel başkan adayı Norbert Hofer ile Başbakan Kurz'un koalisyonu sürdüreceği yönündeki iddialara tepki gösteren eylemciler, erken seçim çağrısı yaptı.

Başbakanlık önünde gösteriler devam ederken, Başbakan Kurz'un açıklama yapması bekleniyor.

Dün bazı Alman gazetelerinde Strache'nin 2017 seçimlerinden önce zengin bir Rus kadınla yaptığı görüşmenin yer aldığı görüntü kayıtları paylaşılmış, Strache'nin bu görüntülerde seçim öncesi partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilebileceği yönünde ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

İddialar üzerine bugün bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı, aşırı sağcı Özgürlük Partisi Genel Başkanı ve Spor Bakanı Strache, başbakan yardımcılığı başta olmak üzere, parti başkanlığı dahil bütün görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
İstanbul'da hareketlilik! Jandarma ile çatıştılar İstanbul'da hareketlilik! Jandarma ile çatıştılar
Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktıKayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avusturya’da aşırı sağ koalisyon sona ersin gösterisi FPÖ ile koalisyona son Strache Neonazi

En Çok Okunan Haberler

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da sıcak saatler: Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma

İstanbul'da hareketlilik! Jandarma ile çatıştılar

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan ayakkabıcının öldürüldüğü ortaya çıktı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede: Gözaltı süreleri uzatıldı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.