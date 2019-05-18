Avusturya'da aşırı sağ koalisyona karşı gösteri

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce kişi, koalisyon ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz Christian Strache'nin skandal görüntülerinin ortaya çıkmasının ardın koalisyonun sonlandırılması için gösterisi düzenledi.

Başbakanlık önünde toplanan binlerce eylemci, "Erken seçim", "Bu hükümette yolsuzluk var", "Strache Neonazi", "FPÖ ile koalisyona son" yazılı döviz ve pankartlar açtı.

Burada yapılan konuşmalarda Başbakan Sebastian Kurz'dan koalisyonu sonlandırarak bir an evvel erken seçime gitmesi istendi.

Kamuoyunda yer alan aşırı sağcı partinin yeni genel başkan adayı Norbert Hofer ile Başbakan Kurz'un koalisyonu sürdüreceği yönündeki iddialara tepki gösteren eylemciler, erken seçim çağrısı yaptı.

Başbakanlık önünde gösteriler devam ederken, Başbakan Kurz'un açıklama yapması bekleniyor.

Dün bazı Alman gazetelerinde Strache'nin 2017 seçimlerinden önce zengin bir Rus kadınla yaptığı görüşmenin yer aldığı görüntü kayıtları paylaşılmış, Strache'nin bu görüntülerde seçim öncesi partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilebileceği yönünde ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

İddialar üzerine bugün bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı, aşırı sağcı Özgürlük Partisi Genel Başkanı ve Spor Bakanı Strache, başbakan yardımcılığı başta olmak üzere, parti başkanlığı dahil bütün görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.

