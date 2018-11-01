Avusturya’da aşırı sağcı hükümet karşıtı gösteri

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da binlerce kişi, aşırı sağcı hükümetin, ayrıştırıcı, yabancı ve Müslüman karşı politikalarına tepki gösterdi.

Albertina Meydanı'nda toplanan göstericiler, "ırkçılık öldürür", "Nazilere hayır" ve "birlikte yaşam için cesur ol" yazılı pankartlar açtı.

Buradan yürüyüşe başlayan protestocular, şehrin işlek caddelerinden Ringstrasse’yi trafiğe kapatarak başbakanlık binasına ulaştı.

Çok sayıda sanatçı, yazar ve aktivistin konuşma yaptığı eylemde, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümetinin ülkedeki azınlıklar ve mültecilere yönelik ayrıştırıcı ve ötekileştirici politikalar yürüterek toplumu ayrıştırdığı savunuldu.

Yazar Doron Rabinovici, burada yaptığı konuşmada, aşırı sağcı hükümetin, her geçen gün Müslüman ve göçmen karşıtlığı yaparak, ülkenin gerçek sorunlarını örtbas ettiğini söyledi.

Rabinovici, aşırı sağcı partinin Neonazi oluşumlarla yakın ilişki içerisinde olduğunun altını çizerek, hem içişleri bakanı hem de başkan yardımcısının Nazi söyleme sahip medya kuruluşlarına finansal destek olduğunu ifade etti.