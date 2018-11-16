HABER

Avusturya'da aşırı sağcı hükümet karşıtı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 01:08 | Son Güncelleme

Başkent Viyana'da binlerce kişi aşırı sağcı koalisyon hükümetini protesto etti

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da 10 binin üzerinde hükümet karşıtı gösterici, aşırı sağcı iktidarın ırkçı ve ayrıştırıcı politikalarına tepki gösterdi.

Parlamento önünde toplanan göstericiler, "Irkçılara hayır", "Kahrolsun Naziler", "Yabancı karşıtlığına hayır" yazılı pankartlar açtı.

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) önceki gün sosyal medya üzerinden Müslümanlar ve Türkleri hedef alarak yaptığı ırkçı paylaşıma tepki gösteren çok sayıda protestocu, "Hepimiz Ali'yiz" yazılı pankartların yanı sıra fes takarak ayrımcılığa karşı birlikte yaşam mesajı verdi.

Kentin önemli caddelerini trafiğe kapatan protestocular, yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Viyana Ticaret Odası önüne ulaştı.

Yürüyüşün ardından yapılan konuşmalarda, hükümetin Müslümanlar ve göçmenler üzerinden oluşturduğu yapay gündemle ülkenin gerçek sorunlarının örtbas edildiği vurgulandı. Aşırı sağcı koalisyonun çalışanlara yönelik sosyal hakları kıstığına ve daha ziyade gelir düzeyi çok yüksek belirli bir sınıfın arzusuna göre siyasi kararlar aldığına dikkati çekildi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteri olaysız sona erdi.

- Aşırı sağcı partinin ırkçı paylaşımı

Avusturya'da aşırı sağcı partinin, 2019'da yürürlüğe girecek yeni sigorta kartlarına ilişkin sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, fes takmış Ali isimli bir kişinin yeni kartlar sayesinde artık sağlık sisteminde yasa dışı işlem yapamayacağı anlatılmıştı. Aşırı sağcı FPÖ, başta partiye ait televizyon kanalı olmak üzere birçok platformda paylaştığı videoda, belirli bir grubu hedef göstererek zan altında bırakmış ve açıkça ırkçı saldırıda bulunmuştu.

Başta Müslümanlar olmak üzere ülkedeki birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi, gazeteci ve aktivistin tepkisi nedeniyle aşırı sağcı parti söz konusu görseli bütün platformlardan çekmek zorunda kalmıştı.

PARTNERŞok! Kimse farkında değildi ama...Şok! Kimse farkında değildi ama...
Okul müdürü uyuşturucuyla yakalandıOkul müdürü uyuşturucuyla yakalandı
Konya'da ulaşıma kar engeli! Araçların geçişine izin verilmiyorKonya'da ulaşıma kar engeli! Araçların geçişine izin verilmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avusturya’da aşırı sağcı hükümet karşıtı gösteri FPÖ Viyana

En Çok Okunan Haberler

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okul müdürü uyuşturucuyla yakalandı

Okul müdürü uyuşturucuyla yakalandı

Konya'da ulaşıma kar engeli! Araçların geçişine izin verilmiyor

Konya'da ulaşıma kar engeli! Araçların geçişine izin verilmiyor

Hastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Hastane otoparkında silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Sağlık torbası Meclis'ten geçti

Sağlık torbası Meclis'ten geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.