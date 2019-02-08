HABER

Avusturya'da aşırı sağcı hükümet karşıtı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 01:34 | Son Güncelleme

Başkent Viyana'da bir grup gösterici aşırı sağcı koalisyon hükümetini protesto etti

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da hükümet karşıtı göstericiler, aşırı sağcı iktidarın ırkçı ve ayrıştırıcı politikalarına tepki gösterdi.

Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi önünde toplanan göstericiler, "Irkçılara hayır", "Başbakan Kurz istifa", yazılı pankartlar açtı. Protestocular önce dışişleri bakanlığına daha sonra başbakanlık binasına yürüdü.

Ülkede her Perşembe günü düzenli olarak gerçekleştirilen ve "Perşembe protestosu" olarak adlandırılan gösteride, sanatçı, yazar ve aktivistler hükümetin politikalarını eleştiren konuşmalar geçekleştirdi.

Aktivist Susanne Scholl, hükümetin Müslümanlar ve göçmenler üzerinden oluşturduğu yapay gündemle ülkenin gerçek sorunlarının örtbas ettiğini söyledi.

Scholl, aşırı sağcı hükümetin özellikle Avusturya Devlet Televizyonu ORF’ye yönelik yeni bir kanun hazırlığı içinde olduğunu, bu yasa tasarısıyla televizyonun bağımsızlığını yitirerek, sansüre maruz kalacağını savundu.

Başbakan Sebastian Kurz’u sert ifadelerle eleştiren Scholl, Kurz ve benzer görüşteki siyasilerin Avrupa Birliği (AB) seçimlerinde etkili olmak istediklerine dikkati çekerek, "Avusturya’da hukuk devletini zedelemek isteyen Kurz, kendisi gibi düşünenlerle AB’yi de bozmak istiyor. AB seçimlerini kesinlikle küçümsemememiz gerekiyor. Herkes bu seçimlerde oy kullanarak sağ popülist söylemi durdurmak için çaba sarf etmesi büyük önem taşıyor.” şeklinde konuştu.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteri olaysız sona erdi.

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
İçişleri Bakanı Soylu çöken binada ölü sayısının 11'e yükseldiğini açıkladıİçişleri Bakanı Soylu çöken binada ölü sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı
Fuat Sezgin seferberlikle tanıtılacakFuat Sezgin seferberlikle tanıtılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
“Perşembe protestosu” Avusturya’da aşırı sağcı hükümet karşıtı gösteri Viyana

En Çok Okunan Haberler

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bağcılar'da elektrik panosu patladı: 21 kişi zehirlendi

İstanbul'da korkutan olay! 21 kişi zehirlendi!

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Şule Çet'in ölümünden 18 dakika sonra...

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Şule Çet'in ölümünden 18 dakika sonra...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı arttı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

İstanbul Küçükçekmece'de tüp bayiinde patlama!

İstanbul'da korkutan patlama!

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.