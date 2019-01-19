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Avusturya’da aşırı sağcı parti karşıtı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 15:59 | Son Güncelleme

Başkent Viyana’da bir grup gösterici, “Viyana Nazi ve ırkçılara karşı ayağa kalkıyor” sloganıyla gösteri düzenledi

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da ırkçılık karşıtı bir grup, “Viyana Nazi ve ırkçılara karşı ayağa kalkıyor” sloganıyla aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisini (FPÖ) protesto etti.

Praterstern garı önünde toplanan protestocular, "Nazilere yönetimde yer yok", "Sendikalar ırkçılık ve Nazilere karşı" yazılı pankartlar açtı.

Aşırı sağcı partinin Avrupa Birliği (AB) seçimleri öncesi Viyana Fuar alanında yeni yıl buluşması başlıklı toplantısına tepki gösteren eylemciler, fuar alanına kadar yürüdü.

Gösteriyi organize eden sivil toplum kuruluşu Linkswende'nin Basın Sözcüsü David Albrich, burada yaptığı konuşmada, aşırı sağcı partinin Nazi dünya görüşünü temsil ettiğini söyledi.

Albrich, FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache başta olmak üzere üst düzey çok sayıda parti yöneticisinin "ırkçı kimlikçiler hareketi" gibi oluşumlarla yakın temas içinde olduğunu ifade etti.

İslamofobik, ırkçı ve antisemitik bir partinin parlamentoda yerinin olmadığını vurgulayan Albrich, "FPÖ’ye karşı her alanda mücadele yürütmeliyiz. Viyana başta olmak üzere Avusturya’nın tamamında nefret söylemiyle toplumu ayrıştıran, ırkçı politikalarıyla insanları hedef gösteren aşırı sağcı partiye izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Avusturyalı aktivist Marilen Lorenz de Nazi dünya görüşünü yayan aşırı sağcı partinin Viyana’da yerinin olmadığını belirterek, aşırı sağcı partinin ırkçı politikalarla yalnız zenginlerin faydalandığı yasalar hayata geçirdiğini savundu.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri, yaklaşık 2 saat sürdü.

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