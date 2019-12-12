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Avusturya’da aşırı sağcı partide bölünme

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 18:22 | Son Güncelleme

Aşırı sağcı partinin Viyana teşkilatından ayrılan 3 eyalet meclis üyesi yeni bir parti kurdu

VİYANA (AA) - Avusturya’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) içinde süren gerginlikler bölünmeye yol açtı.

Partinin Viyana teşkilatından ayrılan 3 eyalet meclis üyesi, "Avusturya İttifakı" (DAÖ) adı altında yeni bir parti kurdu.

Aşırı sağcı FPÖ’nün eski eyalet meclis üyesi Karl Baron ve beraberindeki 2 kişinin öncülüğünde kurulan yeni parti, düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Baron, parti içinde son aylarda yaşanan gerginlikler ve eski Genel Başkan Heinz Christian Strache’ye yönelik partinin yönetim kadrosunun sergilediği olumsuz tutum nedeniyle, FPÖ’den ayrılarak yeni bir parti kurma kararı aldıklarını söyledi.

Eski lider Strache’nin öncülüğünde 2020’de yapılması öngörülen Viyana seçimlerine katılmak istediklerini açıklayan Baron, Strache ve ekibiyle diyalog içinde olduklarını, ilerleyen günlerde partilerine katılmalarını umut ettiklerini ve ulusal bir parti olacaklarını anlattı.

- İbiza ittifakı

FPÖ Genel Başkanı Norbert Hofer de yeni kurulan partiyi "İbiza ittifakı" olarak tanımlayarak, eski lider Strache’nin karıştığı ve "İbiza skandalı" olarak bilinen ihale görüşmelerini anımsatarak, partinin sırtından büyük bir yükün kalktığını kaydetti.

- İbiza skandalı

Avusturya’da "İbiza skandalı" olarak adlandırılan ve aşırı sağcı eski lider Strache’nin İspanya’nın İbiza adasında bir Rus iş insanıyla yaptığı ihale görüşmelerinin yer aldığı görüntülerin basına yansıması sonucunda, Strache bütün görevlerinden istifa etmiş, aşırı sağcı koalisyon hükümeti çökmüş ve erken seçimlere gidilmişti.

- Aşırı sağcı partide tarih tekerrür ediyor

Aşırı sağcı FPÖ’ye yaklaşık 14 yıl liderlik eden Jörg Haider, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile 2000’de koalisyon hükümeti kurmuş, Avrupa Birliği ve İsrail başta olmak üzere çeşitli kesimlerin tepkileri nedeniyle, koalisyon hükümeti ilerleyememişti.

Parti başkanlığını bırakmak durumunda kalan Haider 2005’de partisinden ayrılarak yeni bir parti kurmak durumunda kalmış, Haider’in yerine ise Strache geçmişti.

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