Avusturya’da aşırı sağcı partinin Rusya ile yardım pazarlığı yaptığı iddiası

VİYANA (AA) - Avusturya’da hükümetin aşırı sağcı ortağı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’nin zengin bir Rus kadınla, 2017’deki genel seçimler öncesi partisine yardım yapılması hususunda yaptığı görüşmeyi içeren kamera görüntüleri tepkilere neden oldu.

Alman Der Spiegel ve Süddeutsche Zeitung gazetelerinin online sayfalarında yer alan bir videoda, FPÖ Genel Başkanı Strache ve partinin Meclis Grup Başkanı Johan Gudenus’un zengin bir Rus kadınla yaptığı görüşme yer alıyor.

Görüntülerde Strache’nin kimliği belirsiz Rus kadına seçim öncesi partilerine 500 bin ile 2 milyon avro (yaklaşık 3 milyon 500 bin ile 13 milyon 500 bin Türk lirası) arasında yardım yapılması durumunda, bazı devlet ihalelerinin Rusya’ya verilmesi hususunda yardımcı olabileceği yönünde ifadeler kullandığı belirtiliyor. Strache’nin yardımların bir vakıf üzerinden maliyeye bildirilmeden yapılması gerektiğini söylediği aktarılıyor.

Görüntülerin İspanya’nın İbiza adasında 2017 seçimleri öncesi gizli kamerayla çekildiği belirtiliyor.