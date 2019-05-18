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Avusturya’da aşırı sağcı partinin Rusya ile yardım pazarlığı yaptığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 00:23 | Son Güncelleme

Aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache’nin zengin bir Rus'la partilerine yardım yapılması konusunda yaptığı görüşmeyi içeren kamera kaydı ülkede tartışmalara yol açtı

VİYANA (AA) - Avusturya’da hükümetin aşırı sağcı ortağı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’nin zengin bir Rus kadınla, 2017’deki genel seçimler öncesi partisine yardım yapılması hususunda yaptığı görüşmeyi içeren kamera görüntüleri tepkilere neden oldu.

Alman Der Spiegel ve Süddeutsche Zeitung gazetelerinin online sayfalarında yer alan bir videoda, FPÖ Genel Başkanı Strache ve partinin Meclis Grup Başkanı Johan Gudenus’un zengin bir Rus kadınla yaptığı görüşme yer alıyor.

Görüntülerde Strache’nin kimliği belirsiz Rus kadına seçim öncesi partilerine 500 bin ile 2 milyon avro (yaklaşık 3 milyon 500 bin ile 13 milyon 500 bin Türk lirası) arasında yardım yapılması durumunda, bazı devlet ihalelerinin Rusya’ya verilmesi hususunda yardımcı olabileceği yönünde ifadeler kullandığı belirtiliyor. Strache’nin yardımların bir vakıf üzerinden maliyeye bildirilmeden yapılması gerektiğini söylediği aktarılıyor.

Görüntülerin İspanya’nın İbiza adasında 2017 seçimleri öncesi gizli kamerayla çekildiği belirtiliyor.

Basının "İbiza skandalı" olarak adlandırdığı olaya ilişkin Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Christian Pilnacek, yaptığı açıklamada, Yüksek Devlet Savcılığının görüntülerin incelenmesi için talimat verdiğini söyledi.

- Muhalefetten istifa çağrısı

Ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi Wagner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı Strache ve FPÖ'lü Gudenus'un bugün itibarıyla istifa etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sebastian Kurz, bizim uyarılarımıza rağmen bu parti ile koalisyon kurdu. Şimdi sorumluluk üstlenme zamanı. Yarın Cumhurbaşkanına giderek, Başbakan Yardımcısının görevden alınmasını gerektiren süreci başlatması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yeni Avusturya Partisi (NEOS) Genel Başkanı Beate Meinl-Reisinger, görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer bu haber ve görüntüler doğru ise bir şey çok açık, Strache ve Gudenus istifa etmelidir. Bu hükümetin sonunun geldiğini Başbakan Sebastian Kurz’un da görmesi gerekir." şeklinde konuştu

Mecliste grubu bulunan Liste Jetzt oluşumu Meclis Grup Başkanı Wolfgang Zinggl de Avusturya’nın Başbakan Yardımcısı Strache’ye artık daha fazla katlanmaması gerektiğini belirterek, “Başbakan Kurz, bir an evvel Strache’yi görevden almalıdır.” dedi.

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