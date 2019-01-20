HABER

Avusturya’da aşırı sağcı partinin toplantısında "Hitler selamı" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 00:41 | Son Güncelleme

Hükümet ortağı FPÖ’nün toplantısında bir kişinin "Hitler selamı" verirken kaydedilen görüntüsü tepkilere neden oldu

VİYANA (AA) - Avusturya’da koalisyon hükümetinin küçük ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) "Yeni Yıl Buluşması" adlı toplantısında bir kişinin "Hitler selamı" verirken kaydedilen görüntülerine çok sayıda kişi tepki gösterdi.

Başkent Viyana’da aşırı sağcı partinin dün düzenlediği toplantıda, FPÖ Genel Başkanı Heinz-Christian Strache’nin konuşmasının ardından bir kişinin "Hitler selamı" verdiğini gösteren kayıtlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntüye tepki gösteren Avusturyalılar, Viyana Emniyet Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabına şikayette bulundu.

Tepkiler üzerine Twitter üzerinden bir açıklama yapan polis, görüntülerin incelenmek üzere Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Kurumunun ilgili birimine iletildiğini duyurdu.

Ülkede 2. Dünya Savaşı'nın ardından 1947'de çıkarılan "Anti Nazi Yasası" ile Nazi dünya görüşünün herhangi bir şekilde savunulması, yaygınlaştırılması ya da propagandasının yapılması yasaklanırken, bu yasaya muhalefet edenler ağır hapis ve para cezasına çarptırılıyor.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktıSami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı
Avcılar'da dondurma fabrikasının çatısı alev alev yandı(Geniş haber)Avcılar'da dondurma fabrikasının çatısı alev alev yandı(Geniş haber)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avusturya’da aşırı sağcı parti toplantısında "Hitler Selamı" idd FPÖ Heinz-Christian Strache Viyana

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

AK Parti'li vekilden çok konuşulacak sözler!

AK Parti'li vekilden çok konuşulacak sözler!

Aslan gibi açılış! Ankaragücü'nü dağıttılar

Aslan gibi açılış! Ankaragücü'nü dağıttılar

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 19 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 19 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

FETÖ hükümlüsü Sami Boydak Umre'ye giderken yakalandı!

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Aziz Kocaoğlu'ndan CHP yönetimine mektup

Aziz Kocaoğlu'ndan CHP yönetimine mektup

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan eski IŞİD'le mücadele temsilcisine yanıt

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.