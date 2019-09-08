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Avusturya’da aşırı sağcı politikacının Neonazilerin etkinliğinde konuşmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 18:20 | Son Güncelleme

Aşırı sağcı partiden Viyana Meclis üyesi Ursula Stenzel’in Kimlikçiler hareketinin düzenlediği etkinlikte konuşma yapması tepkilere yol açtı

VİYANA (AA) - Avusturya’da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Viyana Eyalet Meclis üyesi Ursula Stenzel’in Kimlikçiler hareketi olarak tanınan Neonazi oluşumun düzenlediği etkinlikte konuşma yapmasına siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları sert tepki gösterdi.

Başkent Viyana’da aralarında Kimlikçiler hareketinin de bulunduğu radikal sağcı gruplar tarafından "1683'ü Anma" adı verilen 2’nci Viyana Kuşatması'nın yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte FPÖ’lü siyasetçi Stenzel’nin konuşması yaklaşan seçimler öncesi tepki çekti.

Başta Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) olmak üzere Sebastian Kurz’un genel başkanlığını yürüttüğü merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP), Yeşiller Partisi ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Stenzel’in istifa etmesi ve FPÖ ile ilişkisinin kesilmesi çağrısında bulundu.

- İstifa çağrısı

SPÖ Genel Başkanı Pamela Rendi Wagner, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, radikal sağ grupların etkinliğinde konuşma yapan FPÖ’lü siyasetçinin istifa etmesi gerektiğini söyledi.

ÖVP Genel Sekreteri Karl Nehammer de "Ursula Stenzel’in FPÖ’den ihraç edilerek, istifa etmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig ise Stenzel’in konuşmasına tepki göstererek, FPÖ ile hiçbir şekilde koalisyon yapılmayacağını duyurdu.

Öte yandan FPÖ’lü Stenzel de tepkiler karşısında açıklama yaptı. "1683’ü Anma" programı olarak adlandırılan etkinliğe Kimlikçilerin katıldığından haberdar olmadığını kaydeden siyasetçi, söz konusu oluşumu her yönüyle reddettiğini ancak istifa etmeyeceğini söyledi.

Avusturya’da faaliyet gösteren Neonazi Kimlikçiler hareketi göçmen, mülteci ve Müslüman karşıtlığı ile tanınıyor.

Ülkedeki Müslümanlara ait kurum ve kuruluşlara yönelik çok sayıda ırkçı saldırıda bulunan Kimlikçiler Hareketinin sözcüsü Martin Seller’in Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısı düzenleyerek 51 Müslüman'ı katleden terörist Brenton Tarrant'ın ile olan ilişkisi geçen mart ayında ortaya çıkartılmış, Seller başta olmak üzere harekete üye çok sayıda kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
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