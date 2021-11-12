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Avusturya'da aşısızlara sokağa çıkma yasağı

12.11.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya, aşısızlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulayacak.

Avusturya'da aşısızlara sokağa çıkma yasağı

Öncelikle Salzburg ve Yukarı Avusturya'da başlayacak olan kısıtlamanın ülke geneline yayılması planlanıyor.Avusturya hükümeti, son dönemde artan vaka oranları nedeniyle korona kısıtlamalarını sertleştirme kararı aldı.

Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, vakaların yoğun olduğu eyaletlerden Salzburg ve Yukarı Avusturya'da aşısızların 15 Kasım'dan itibaren sadece markete ya da doktora gitmek gibi belli sebeplerle evden çıkabileceğini açıkladı.

Eyalet liderleriyle Pazar günü yeniden bir araya geleceğini belirten Schallenberg, söz konusu kısıtlamayı ülke geneline yaymayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Başka bir basın toplantısında konuşan Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein ise hükümetin sağlık sektöründe çalışanlara aşı zorunluluğu getireceğini duyurdu. Bakan Mückstein, bu uygulamanın ne zaman başlayacağını açıklamadı.

Avusturya'daki vaka sayılarında son haftalarda görülen hızlı artış endişe veriyor.

Avusturya'da 12 Kasım'da açıklanan veriler, son 24 saatte 11 bin 798 yeni vaka kaydedildiğine işaret ediyor. Bir hafta önce bu sayı 9 bin 388'di.

Bir haftada 100 bin kişi başına düşen yeni vaka sayısı ise 760,6'ya yükseldi. Bu oran bir hafta önce 528,8; iki hafta önceyse 316,4'tü.

"Beklemenin mantığı yok"

Hem Başbakan Schallenberg hem de Sağlık Bakanı Mückstein hastanelerin daha da dolmasını engellemek için sert önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.

Avusturya'da şu an 437 kişi Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Hükümet daha önce yoğun bakımdaki hasta sayısı 600'ü aştığında aşısızlar için kapanma tedbirleri uygulayacağını duyurmuştu. Ancak Schallenberg, sayıların tahmin edilenden daha hızlı arttığını ve daha önce belirlenen eşiğin aşılmasını beklemenin "mantıklı" olmadığını söyledi.

Avusturya'da aşısızlar 8 Kasım'dan beri restoran ve otel gibi yerlerin yanı sıra 25'ten fazla kişinin katıldığı etkinliklere alınmıyor.

Batı Avrupa ülkeleri arasında en düşük aşılanma oranlarından birine sahip olan Avusturya'da nüfusun yüzde 65'i tam aşılı. Nüfusun yüzde 67,8'iyse en az bir doz aşı yaptırmış durumda.

Alman hükümeti bugün duyurduğu karardaAvusturya'nın 14 Kasım itibarıyla yüksek riskli ülkeler grubuna alınacağını açıkladı. Bu karar, aşısız ya da Covid-19 geçirmemiş olan kişilerin Avusturya'dan Almanya'ya geldikten sonra karantinaya girmek zorunda kalacakları anlamına geliyor.

AP,dpa/CÖ,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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