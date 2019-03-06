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Avusturya'da "Avrupa'da 1848 Devrimleri ve Göç" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 02:27 | Son Güncelleme

Prof. Dr. İlber Ortaylı: - "Göç edenler, farklı diller, farklı kültürler taşır göç ettikleri yerlere. Göç beraberinde zenginliği getirir"

VİYANA (AA) - Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Avrupa'yı birçok alanda etkileyen 1848 devrimleri sonucunda Avrupa'dan çeşitli ülkelere zorunlu göçler yaşandığını belirterek, "Göç beraberinde zenginliği getirir." dedi.

Başkent Viyana'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Viyana Diplomasi Akademisi'nde düzenlenen "Avrupa'da 1848 Devrimleri ve Göç" başlıklı konferansta konuşan Prof. Dr. Ortaylı, devrimlerin bütün Avrupa'yı etkisi altına aldığını söyledi.

Almanca gerçekleştirilen konferansta Ortaylı, büyük imparatorlukların sarsılmasına neden olan 1848 devrimlerinin Avrupa toplumlarında meydana getirdiği sosyal ve siyasal alandaki etkilerini aktardı.

Ortaylı, Fransa'nın yanı sıra Almanya, İtalya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi ülkelerde etkili olan devrimlerin toplumsal dönüşümlere yol açtığını ifade ederek, halk ayaklanmaları nedeniyle yaşanan olaylardan ötürü çok sayıda kişinin Avrupa'dan göç etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

- "Göç beraberinde zenginliği getirir"

Göçün tarihi ve olumlu yanlarına değinen Ortaylı, "Göç edenler, farklı diller, farklı kültürler taşır göç ettikleri yerlere. Göç beraberinde zenginliği getirir." görüşünü paylaştı.

Ortaylı, son yıllarda özellikle Avrupa'da gündemin ilk sıralarında yer alan göç konusunun, çevre kirliliği, küresel ısınma gibi çağın önemli sorunlarından biri olduğunu, ancak göçün toplumları birçok açıdan zenginleştiren olumlu yanlarının göz ardı edildiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin, tarihin çeşitli evrelerinde her zaman göç alan bir ülke olduğuna işaret eden Ortaylı, İspanya'dan gelen Yahudiler gibi daha sonra çok sayıda önemli şahsiyetin de Osmanlı Devleti'ne göç ettiğini anlattı.

Avrupa'da yaşanan devrimler nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu'na göç eden önemli kişiler olduğunu söyleyen Ortaylı, "Devrimin etkisiyle Avusturya'dan Osmanlı Devleti'ne sığınan ve sonradan ihtida eden Dr. Abdullah Hammerschmidt'i örnek verebiliriz. Kendisi Kızılay’n kurucuları arasında yer almıştır." diye konuştu.

Ortaylı, YEE merkezinde yarın düzenlenecek "II. Abdülhamid Devri Ve Avrupa'ya Etkileri" başlıklı konferansta da bir konuşma yapacak.

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