Avusturya'da bakan koltuğuna uzmanlar oturacak

Kurz'a yönelik güven oylaması ise gelecek hafta görüşülecek.Avusturya'da Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Heinz-Christian Strache'nin seçim öncesi destek karşılığında kamu ihaleleri vaat ettiği gizli görüntülerinin ifşa olmasıyla ilgili kriz derinleşiyor. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in isteği üzerine koalisyon ortağı aşırı sağcı FPÖ'lü bakanların boşalan koltuklarına uzmanlar atayacak.

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, FPÖ'nün tüm bakanlarını koalisyon hükümetinden çekeceğini duyurmasının ardından Başbakan Kurz da tüm FPÖ'lü bakanların azledilmesi önerisini kabul etti ve atanacak isimlerle kurulacak geçici hükümetin Eylül ayında yapılacak seçimlere kadar görev yapmasını istedi.

Kabinedeki görevini sürdürecek yegane bakan ise Dışişleri Bakanı Karin Kneisll olacak. Kneisll, FPÖ tarafından bu göreve getirilmiş olmasına rağmen herhangi bir partinin üyesi değil.

Başbakan Kurz, Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüşmesi sonrası yaptıkları ortak basın toplantısında, amacın "ülkenin karar verme ve hareket kabiliyetini sürdürmek ayrıca mevcut kriz karşısında istikrarın sağlanması" olduğunu söyledi.