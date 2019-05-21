Avusturya'da Başbakan Kurz'a güven oylaması

Partisine bağış karşılığında kamu ihalelerinde kolaylık sağlama sözü verdiği görüntülerin basına yansıması sonrası parti genel başkanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinden istifa deden Heinz-Christian Strache ise suçsuzluğunu ispatlayacağını açıkladı. Facebook sayfasından yayınlanan paylaşımda Strache, "Suç unsuru olan bu video ve yurt dışından şahsıma yönelik olarak yapılan bu iftira kampanyasının arkasında kimlerin olduğunu ortaya çıkartacağız ve suçsuz olduğumu ispatlayacağız" dedi.

Muhalefette yer alan Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) oylamada nasıl bir tavır sergileyeceği yönünde henüz bir açıklama yapmadı.

Oylamanın ne şekilde sonuçlanacağı ise henüz belirsiz. Başbakan Kurz'un partisi ÖVP'nin koalisyon ortağı FPÖ'nün güvensizlik oyu vermesi durumunda parlamentoda Kurz'un aleyhine çoğunluğuk sağlanabilecek.

Ticari suçlar ve yolsuzlukları soruşturmakla görevli olan savcılık tarafından yapılan açıklamada savcılığın "makul şüphe oluşturacak delillerin varlığı konusundaki araştırmasının sürdüğü" belirtildi. Savcılık video ile ilgili birden fazla şikayetin incelendiğini açıkladı. Soruşturmanın bulunduğu evre ve skandala adı karışan isimlere ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

Gizli video görüntüleri

Alman Spiegel dergisi ile Süddeutsche Zeitung'un gündeme getirdiği video görüntülerinde, Heinz-Christian Strache ve kendi partisinden yakın çalışma arkadaşı Johann Gudenus, Avusturya’ya 250 bin Euro yatırım yapma vaadinde bulunan ve bunun "kara para" olabileceğini birkaç kez dile getiren bir Rus oligarkın yeğeni olduğu iddia edilen bir kadına karşılığında kamu ihalelerinde yardım vaadinde bulunuyor. Görüntülerde ayrıca, Avusturya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Kronen Zeitung’un, parlamento seçimlerinden üç hafta önce Rus yatırımcı tarafından satın alınması ve bu gazetenin desteği ile FPÖ’nün birinci sıraya taşınması halinde Strache’nin "Her şey hakkında konuşabiliriz" ifadesi yer alıyor.

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