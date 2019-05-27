Avusturya'da Başbakan Kurz'a güvensizlik oylaması

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, FPÖ'nün tüm bakanlarını koalisyon hükümetinden çekeceğini duyurmasının ardından Başbakan Kurz da tüm FPÖ'lü bakanların azledilmesi önerisini kabul etmiş ve atanacak isimlerle kurulacak geçici hükümetin Eylül ayında yapılacak seçimlere kadar görev yapmasını istemişti.

Siyasi deprem yaratan video

Avusturya'da eski Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, kendini bir Rus milyarderin yeğeni olarak tanıtan bir kadına, partisi FPÖ’ye yapılacak bağışlar karşılığında, ülkedeki kamu ihalelerinden pay vermeyi taahhüt etmişti. Görüntülerde ayrıca, Avusturya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Kronen Zeitung’un, parlamento seçimlerinden üç hafta önce Rus yatırımcı tarafından satın alınması ve bu gazetenin desteği ile FPÖ’nün birinci sıraya taşınması halinde Strache’nin "Her şey hakkında konuşabiliriz" ifadesi yer alıyor.

Partisine bağış karşılığında kamu ihalelerinde kolaylık sağlama sözü verdiği görüntülerin basına yansıması sonrası parti genel başkanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinden istifa deden Heinz-Christian Strache ise suçsuzluğunu ispatlayacağını açıklamıştı.

AFP/SSB, HT

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